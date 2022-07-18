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【陶觀天下】通脹又創新高　歐元再探平價

18/07/2022

　　美國通脹高燒不退，6月份通脹按年續飆升9.1%，再創出超過40年新高，聯儲局大手加息的預期升溫，本月底加息1厘的機率有否增加 ? 歐元兌美元匯率跌至平價，令歐洲央行面臨艱難選擇，ECB若想通過快速加息遏制通脹，則會打擊本已受到高昂能源價格重創的經濟，ECB應該何去何從 ? 歐元是否已經超賣 ? 新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。


　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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