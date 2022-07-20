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《午市前瞻》 專家料議息過後市況才會轉熱 藥明康德企穩百元宜吼

20/07/2022

　　恒生指數半日收報21020，升359點或1.74%，主板成交490.54億元。恒生中國企業指數報7226，升129點或1.82%。恒生科技指數報4610，升103點或2.29%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報341元，升7.8元或2.34%，成交27.23億元;阿里巴巴-SW收報105.2元，升4.3元或4.26%，成交19.74億元;美團收報195.5元，升6.4元或3.38%，成交18.38億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

 

(藥明康德網頁截圖)

 

聶振邦：港交所可待370元才部署離場


　　恒指再度挑戰21000關，上午曾升逾400點，惟歐美央行公布議息結果前觀望氣氛濃厚，港股連日大市日均總成交低迷，華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，儘管中證監已就內房斷供風波發聲表明要千方百計保交樓，但相關沉重氣依然困擾港股，資金入市態度審慎，預期本月底美國公布議息結果及次季GDP後，港股才會轉趨明朗化。


　　日均總成交低迷下，港交所(00388)今日上午曾反彈逾3%，聶振邦指港交所於350元水平有較明顯支持，7月8日亦高見378元，預期區間位置處於350至380之間，建議持貨投資者可待370元才部署沽貨離場。


藥明生物波幅於77至87元之間

 

　　資金近期熱捧醫藥股，全個醫藥板塊獲投資投資者偏愛；日前藥明生物(02269)發盈喜料中期純利按年增加最少35%，今日上午股價重上80元水平並有望企穩，聶振邦指藥明本月高見87元水平，儘管股價有企穩20天線跡象，但大市成交偏弱，料短期難以支撐藥明突破87元高位，現價入手潛在升幅不足一成，建議回落80元以下才部署買入，料波幅維持77至87元之間。


　　同系藥明康德(02359)亦公布計劃未來10年將斥資逾14億美元，於新加坡建立研發及生產基地，股價上午曾升逾4%。聶振邦指藥明康德股價相對藥明生物低水，以本月高位124元計，現價入手潛在升幅多於兩成，但股價近期調整幅度較大，建議投資者觀望一至兩日，仍能企穩100元以上才再行部署，上望115至118元。 

 

藥明康德今早曾升逾4%，暫仍守穩50天線。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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