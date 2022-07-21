  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】特斯拉出售持倉75%比特幣，加密貨幣普遍下挫

21/07/2022

　　特斯拉隔晚(20日)向股東匯報，表示於第二季出售了持倉75%的比特幣，並套現了約9.36億美元，消息公布後比特幣價曾跌穿23000美元水平，隨後先跌後升，目前企於23500美元水平。


　　馬斯克表示，出售比特幣是希望增加公司流動性，以應付中國的新冠肺炎不確定性，並強調出售並不是「審判」比特幣，並願意在未來繼續增持。去年2月，公司被揭露投資15億美元的比特幣，接著4月就賣掉其中的10%，目前持倉數減至2.18億美元，分析相信是比特幣幣價重挫，從而令特斯拉第二季業績受損，因此需要及時止血。　　


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報23145.64元(美元．下同)，跌0.33%(24小時比較．下同)；以太幣現報1517.20元，跌0.29%；艾達幣報0.4897元，跌0.27%；瑞波幣報0.3613元，跌0.61%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到: 
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:50  《盤後部署》政府未有意放寬物業印花稅，恒地、新世界如何部署？

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手1萬

09/08/2022 14:58  《中國監管》傳中國審計署正對3萬億美元規模的信託業進行審查

09/08/2022 17:47  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目收到31份意向書

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
品味生活
生活
人氣文章

風水蔣知識

7月鬼門關大開！鬼節燒街衣原意唔係怕鬼？有咩大事唔做得？除了7月，仲有邊兩個農曆月份諸事不宜？
人氣文章

玩樂 What’s On

夏天常有「怪客」入屋拜訪？行山遇毒草？用App影張相即知生物品種！昆蟲、鳥類、動植物都check到！
人氣文章

著數速遞

消費券2022｜蘇寧網店低至4折！豐澤1折快閃搶Macbook！HOME+$1買吸塵機！一文睇清消費券家電優惠
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

Affordable Art Fair 2022：從展出的逾千件作品中，細看我們的城市景觀、生活的小趣味
人氣文章

Fifty Shades of Love

世界上「最熟悉的陌生人」！分手後，怎樣面對那位伴你度過生命中難忘時光的他 / 她？再見亦是朋友？還是老死不相往來？
人氣文章

酒意人生．梁淑意

喚醒夏日的味蕾：推介幾款消暑開胃的白酒和氣泡酒、輕鬆自製Mimosa、Bellini、Champagne Mojito！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
暑邪、落雨，下身易水腫！飲利水消暑「老黃瓜淮山薏仁紅棗雞湯」，可補脾肺腎！
人氣文章
天氣悶熱到食欲消失？酸咪咪開胃食譜：番茄羅勒燴茄子
人氣文章
迎接百歲人生，你準備好嗎？關注需要身心靈支援的「黃金一代」、「三文治世代」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 20:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金