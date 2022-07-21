【虛幣世界】特斯拉出售持倉75%比特幣，加密貨幣普遍下挫

特斯拉隔晚(20日)向股東匯報，表示於第二季出售了持倉75%的比特幣，並套現了約9.36億美元，消息公布後比特幣價曾跌穿23000美元水平，隨後先跌後升，目前企於23500美元水平。



馬斯克表示，出售比特幣是希望增加公司流動性，以應付中國的新冠肺炎不確定性，並強調出售並不是「審判」比特幣，並願意在未來繼續增持。去年2月，公司被揭露投資15億美元的比特幣，接著4月就賣掉其中的10%，目前持倉數減至2.18億美元，分析相信是比特幣幣價重挫，從而令特斯拉第二季業績受損，因此需要及時止血。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報23145.64元(美元．下同)，跌0.33%(24小時比較．下同)；以太幣現報1517.20元，跌0.29%；艾達幣報0.4897元，跌0.27%；瑞波幣報0.3613元，跌0.61%。



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