《午市前瞻》大市膠著 專家預期騰訊遭減持陰霾將維持最少一個月

恒生指數半日收報20604，跌285點或1.37%，主板成交487.3億元。恒生中國企業指數報7103，跌75點或1.05%。恒生科技指數報4568，跌8點或0.18%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、友邦保險(01299)及美團(03690)；騰訊控股收報330.6元，跌8元或2.36%，成交27.7億元；友邦保險收報79.15元，跌4元或4.81%，成交17.21億元；美團收報191.8元，跌2.9元或1.49%，成交15.3億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW(09988)；阿里巴巴-SW收報101.7元，跌1.5元或1.45%，成交12.5億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(騰訊網頁截圖)

黃偉康：ECB加息半厘機會較大



恒指本月中跌穿50天線後一直未能收復，昨日曾經突破可惜收市前未能企穩。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，恒指上月升破百天線後，市場憧憬能再進一步，但22500關口前便告回落；現時情況類同，跌穿50天線憂慮探底，但又未見大跌，反映市場仍正等待消息，令市況維持膠著狀態，料區間維持20200至21800。



歐洲央行(ECB)將於今日稍後公布議息結果，市場正估計加息0.25厘或0.5厘。黃偉康指ECB和只需衡量美國經濟的聯儲局不同，需要考慮各個成員國的經濟狀況來決定加息幅度。他指出，希臘、意大利等國經濟維持疲弱，加息將令其國債孳息率攀升，令其償債能力惡化；同時德國、法國等大國通脹高企，帶來加息壓力。黃偉康認為ECB較大機會加息0.5厘，因德、法兩國於歐盟地位較高，估計其聲音將蓋過其餘國家；另外歐元匯率亦是ECB一大考慮因素，為免貶值故加息0.5厘大有機會。



騰訊遭減持又欠扶持



上月傳出騰訊(00700)南非大股東Naspers及旗下Prosus為籌集回購資金將出清所持騰訊股份，據報Naspers及Prosus過去三星期已手起刀落分批減持，6月29日至7月15日期間Naspers及Prosus在內的高盛及大摩倉位已合共流出3180萬股，即使騰訊頻頻回購都救價乏力。黃偉康舉例如比亞迪(01211)都同樣面對股神減持風險，但比亞迪所處的新能源汽車板塊經常獲中央政策扶持，結果股價不跌反升。但對比騰訊面臨減持風險，但卻沒有政策因素等利好消息支撐股價，故股價難以向好。



不過，黃偉康提到，Naspers及Prosus減持方式並非急速拋售，而是穩定而且股價合理才會分批沽貨，預期騰訊股價將於325元有支持力度，但大股東減持消息持續困擾騰訊一到兩個月。

騰訊疑遭大股東減持，今早一度跌逾2.7%。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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