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【虛幣世界】市場盡消化馬斯克相關消息，比特幣企穩

22/07/2022

　　加密貨幣走勢向好，市場對特斯拉拋售比特幣的消息全部消化，目前比特幣企穩23000美元水平之上，Oanda Americas高級分析師Edward Moya表示，比特幣顯示出潛在突破的跡象，但在特斯拉公佈收益後，這種情況很快就結束了，他提醒交易員不應該對馬斯克對此次出售感到驚訝，這不會改變比特幣的遊戲規則。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報23267.79元(美元．下同)，升0.50%(24小時比較．下同)；以太幣現報1589.13元，升0.87%；艾達幣報0.5026元，升0.64%；瑞波幣報0.3680元，升0.33%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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