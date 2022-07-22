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傳中芯晶片技術取得突破　惟疑涉抄襲兼受制美國制裁欲升乏力

22/07/2022

　　據外媒報道，中國晶片製造龍頭中芯國際(00981)(滬:688981)晶片技術在美國制裁下仍有重大突破，近日正出貨7納米晶片給美國比特幣挖礦公司MinerVa，較此前的14納米晶片提升兩代，不過有調研機構懷疑中芯抄襲台積電技術，加上美國持續加強遏制，禁對華出口製造設備，今日(22日)中芯最終只升逾1%。

 

(下載自中芯國際官網)

 

據報正交付7納米技術製造比特幣挖礦晶片　較14納米提升兩代


　　根據行業觀察機構TechInsights在其網頁指出，中芯正交付使用7納米技術製造比特幣挖礦晶片，遠比中芯成熟的14納米技術先進。中芯曾表示，其核心能力為比7納米落後兩代的14納米技術，7納米則比目前台積電及三星電子最先進的技術落後約4年。

 

　　中芯國際早於2020年首次提到7納米制程技術，同年與合作夥伴芯動科技共同宣布，順利開發N+1版本7納米晶片，並稱N+2版本正在開發中。據報目前無法確定中芯正交付的比特幣挖礦晶片與此是否有關聯。

 

台積電兩度控告抄襲　中芯賠償2億美元兼授予8%股權

 

　　不過，TechInsights拆解該芯片後發現，初期影像顯示幾乎抄襲台積電7納米制程，雙方恐再掀知識產權戰爭。台積電曾於2002年、2006年兩度控告中芯抄襲制程技術，展開長達8年的商業機密剽竊爭訟，雙方最終於2009年達成和解協議。中芯除分年分期賠償台積電2億美元外，還無償授予台積電8%中芯股權，台積電並可在3年內以每股1.3港元的價格認購中芯2%股權。不過，台積電2019年積極減持中芯股權，當年中芯從美國紐交所下市時，台積電持股已降至0.2%。

 

　　此外，TechInsights表示，中芯已遭美國政府貿易制裁，無法取得EUV設備，但仍能透過現有設備生產7納米制程晶片，甚至可能推進更先進的制程，儘管目前經濟規模與良率都不太理想。這對中國來說幾乎不是問題，因為即使生產設備受限，中芯仍能發展自主半導體芯片供應鏈。

 

(《hot talk 1點鐘》節目截圖)

 

美晶片法案禁受助企業中國建廠擴產　擬禁對華出口製造設備

 

　　另方面，美國參議院本周二(19日)通過《晶片法案》首輪投票，預計最快本周末在參院通過，下周交眾議院表決。《晶片法案》若獲兩院通過，將為美國半導體產業提供逾520億美元的補貼和稅務優惠，吸引半導體廠商在美設廠投資，根據法案，受美方補助的企業，被禁止於未來10年在中國或其他不友善的國家內建置新廠，或是擴充先進制程的產能。歐洲晶片設備供應商、荷蘭阿斯麥(ASML)警告稱，如果美國迫使其停止向中國出售主流設備，那麼世界半導體供應鏈將面臨中斷風險。

　　另據早前外電報道，華府正考慮禁止出口晶片製造設備，進一步封殺中芯國際。美國商務部正研究，禁止向生產14納米或以下先進晶片的中國廠商出口生產設備，代表可量產14納米晶片的中芯或會受影響。華府同時計劃，容許向其他生產先進程度較低的半導體廠商出口製造設備，以確保晶片供應。

 

交銀國際：中芯受益汽車晶元需求　惟目標價降至28.1元

 

　　雖然中芯受美國封殺，不過有券商仍看好。交銀國際早前發表報告稱，相對於智能手機，汽車晶元供應壓力將更明顯，因此國產汽車晶元供應鏈將具備確定性的投資機會，而在中芯2021年收入結構中，工控及車規級產品佔比提升至35%，同時也正在準備擴產包括功率、射頻等特色工藝生產線，維持「買入」評級，基於行業可比公司2023年市盈率15倍，目標價由33元下調14.8%至28.1元。


　　開源證券亦維持中芯國際「買入」評級，指公司為國內晶圓代工行業龍頭企業，2021年全球市場份額為4.9%。隨著中芯京城、中芯深圳和中芯東方3個新的12英寸項目陸續啟動，2022至24年成熟制程晶元產能有望實現大幅提升，帶動收入和淨利潤持續增長。

 

連敬涵：美加強禁制兼需求成疑    對股價刺激有限

 

　　今日《hot talk 1點鐘》節目請來國泰君安國際投資策略師連敬涵，他指由於中芯是否抄襲台積電技術未明朗，故股價今日有些後勁不繼，如果在旺市應有較佳升幅。另外，有了較先進技術還要看未來能否量產，美國對出口先進製造設備仍有禁制，甚至不讓ASML售賣較舊的光刻機予中國，因中芯只用兩年已成功研發7納米晶片，已看到中國研發能力很強。而中芯未來挑戰仍大，7納米晶片既非最先進亦只以比特幣挖礦為主，廣泛性及需求有多大令人懷疑，故消息對股價刺激有限。

 

(《hot talk 1點鐘》節目截圖)

 

　　中芯最終升1.69%收報16.9元，最多升2.65%至17.06元，成交3.47億元。至於其他芯片股，ASMPT(00522)跌1.09%報63.8元，華虹(01347)升1.16%報26.25元，上海復旦(01385)升2.91%報30.05元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此

 



另外，國泰君安國際投資策略師連敬涵，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評特步、中芯及港股大市，立即重溫

 

 

 

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