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《午市前瞻》專家指美次季GDP或收縮 阿里現價部署風險不大

26/07/2022

　　恒生指數半日收報20868，升305點或1.48%，主板成交526.36億元。恒生中國企業指數報7182，升105點或1.49%。恒生科技指數報4602，升68點或1.5%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690);阿里巴巴-SW收報105.6元，升6元或6.02%，成交34.69億元;騰訊控股收報327.8元，升1.4元或0.43%，成交21.11億元;美團收報190.8元，升2.6元或1.38%，成交11.63億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

 

(阿里巴巴旗下螞蟻集團網頁截圖)

 

聶振邦：大市總成交低於900億元仍弱


　　阿里(09988)宣布已向聯交所申請改變上市地位為「主要上市」，並將於今年底前轉為港美兩地雙重主要上市，市場憧憬阿里有望納入港股通，上午熱錢湧入，股價一度拉升超過6%，港交所(00388)同樣受惠，股價升逾2%，連帶美國議息前炒作匯控(00005)，恒指上午升超過300點。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，今日恒指能否企穩20800較為關鍵，如能守住20800點的3月16至17日的下跌裂口頂部，大市較有能力挑戰50天線約21100水平；但他亦指，如今日大市總成交額超過900億元，後市仍傾向受制於20800點。


　　美國聯儲局今晚開始為期兩天的議息會議，市場預期將會加息0.75厘。聶振邦參考對上一次加息0.75厘後，美股較為受壓，預期今次加息幅度即使符合預期，美股仍將受壓，影響港股表現。他亦關注本周四(28日)公布的美國第二季GDP數據，日前美國財長耶倫表示未見到廣泛的衰退跡象，但聶振邦認為，從耶倫的言論更可以推測美國第二季GDP有可能差過現時預期的增加0.4%，甚至出現負數， 對股市而言較為負面。

 

阿里雙重主要上市刺激H股成交

 

　　市場憧憬阿里或會納入港股通，聶振邦指阿里如真的獲納入港股通，短期或會對股價造成波動，但以阿里截至6月底的日均成交來看，H股日均成交約7億美元，美股日均成交則有約32億美元，故阿里轉為雙重主要上市後，美股資金能夠回流H股，阿里從美股退市的風險減輕，中長線而言對於港股股價亦會更為有利。


　　部署方面，昨日阿里曾跌穿100元關口，聶振邦指95至100元對投資者是較為吸引的水平，而對進取投資者而言現價於105元入手，風險亦不算大。但他指阿里最快都要年底前才會完成雙重主要上市，屆時利好因素才會真正反映，故現時入手阿里需再有耐性等待至雙重主要上市正式完成。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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