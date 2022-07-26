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英美猛加息預期升溫匯控渣打造好　惟需留意即將公布中期業績

26/07/2022

　　歐洲央行上周四(21日)出人意表加息半厘，美國聯儲局則於今晚(26日)起舉行為期兩天的議息會議，市場料很大機會加息0.75厘甚至加息一厘也不是完全沒可能，另英倫銀行行長亦已預告下月可能加息半厘，匯控(00005)暫丟開經濟衰退憂慮，在英美議息前獲資金炒作，今日(26日)升逾2%重上50元，渣打(02888)亦升逾1%。隨著英美猛加息預期升溫，加上有大行料未來12至18個月本港銀行盈利復甦和估值上升，匯控渣打或續有炒作，不過亦要留意兩家銀行即將公布中期業績，或將左右股價走勢。

 

(Shutterstock)

 

美儲局加息0.75厘機會近八成　第二季GDP或見經濟續萎縮

 

　　美國6月消費者價格指數(CPI)同比上漲9.1%續創逾40年新高，市場預期美國聯儲局將於本周四(28日)加息0.75厘，據利率觀察工具(FedWatch)估計，聯儲局加息0.75厘機會達77.5%。《路透社》於7月14至20日調查亦發現，102位經濟學家中有98位預計聯儲局7月加息0.75厘，其餘4位則預計加息1厘，惟大多數同時預期，聯儲局將在9月放緩加息步調至0.5厘，隨後在11月和12月各加息0.25厘。

 

　　同日公布的美國第二季GDP數據亦值得關注，日前美國財長耶倫表示未見到廣泛的衰退跡象，但耶倫言論難免令人揣測美國第二季GDP有可能差過現時預期增加0.4%，甚至出現負數。彭博本月調查顯示，經濟學家預計未來12個月經濟下滑的概率為47.5%，高於6月的30%。甚至有些分析師認為美國已陷入衰退，亞特蘭大聯儲的一項經濟指標顯示，第一季度GDP折合成年率下降1.6%，第二季度可能進一步萎縮。

 

拉加德：歐央行將續加息至通脹回落到2%目標

 

　　另外，歐洲央行(ECB)上周四(21日)宣布加息，是11年來首次，且加幅達半厘，超出ECB之前預告的0.25厘。分析指，ECB加息幅度超出預期，反映鷹派已掌握管理委員會。行長拉加德表示，歐央行將放棄前瞻指引，未來利率政策將取決於經濟數據及逐次會議決定，將繼續加息直至通脹回落到2%的目標水平。


　　歐洲央行管委會委員Martins Kazaks接受採訪時則表示，未來仍有可能大幅度加息，他不會認定這是唯一的加息前置，9月份的加息幅度也必須相當大。當被問及下次是否有可能加息0.75厘時，他表示，考慮到不確定性及通脹動態，應該對討論持開放態度。另一歐央行管委兼斯洛伐克央行行長Peter Kazimir指，歐央行9月會議或考慮加息0.25厘或0.5厘，將視乎歐元區經濟發展情況及其他因素作決定。

 

英倫銀行預告下月可能加息半厘　卓慧思任首相或致加息提速

 

　　此外，英倫銀行將於下周四(8月4日)議息。英國6月CPI按年增9.4%，續創40年來最高紀錄，上周二(19日)英倫銀行行長貝利已指，8月很有可能加息半厘。 此前英倫銀行已連續5次上調利率，從去年12月的0.1%上調至目前的1.25%。

 

　　另英國保守黨黨魁重選由外相卓慧思對決前財相辛偉誠。《彭博社》一項調查發現，經濟學家認為卓慧思如當選並出任首相，其經濟政策更易刺激通脹，並導致英倫銀行以更快速度加息。一項民調顯示，卓慧思贏得黨魁選舉的機會高達66%。

 

匯控中期業績或宣布加快向亞洲傾斜　大摩料不會公布進一步回購


　　另方面，匯控將於下周一(8月1日)公布今年中期業績，綜合券商預測，匯控2022年上半年列帳基準除稅前利潤預計約為80.7億美元，同比跌25.5%。投資者將關注匯控最新的營運業務展望、股息及回購指引，預計其將受惠加息帶動淨利息收入增長，但股市下跌、財富銷售疲弱及英鎊走弱等均抵銷相關利好。大摩更預計公司普通股權一級資本率低於14%(預計為13.7%)，估計不會公布進一步股份回購計劃。

 

　　據《英國泰晤士報》報道，集團主席杜嘉祺、行政總裁祈耀年將出席翌日(8月2日)在九龍灣國際展貿中心召開香港股東之非正式會議。大股東平保(02318)認為匯控應剝離亞洲業務，成立一家在香港上市的獨立公司，有散戶投資者支持，而自2020年以來，匯控進一步向亞洲傾斜，料將在中期業績中宣布加快這一戰略。

 

中金：渣打後續回購或低於年初指引　摩通：料未來12至18月港銀盈利復甦


　　渣打亦於本周五(29日)公布今年中期業績，綜合券商預測，2022年上半年法定除稅前溢利預測為24.18億美元，按年下滑5.5%。瑞信曾於4月底預測渣打於公布中期業績時公布額外2.5億美元的股份回購計劃，惟中金指，現階段市場利率上升、宏觀經濟不確定性增加等因素，對渣打的資本充足率管理提出了更高要求，預計渣打後續或將繼續回購，但較年初指引可能有所降低。另市場亦關注渣打信貸減值情況。


　　摩通發表最新報告指，港銀股價年初至今表現跑贏恒指15%，但即使HIBOR(本港銀行同業拆息)上升，港銀於過去3個月股價反而跑輸恒指8%，主要由於市場對美國滯脹及經濟衰退的憂慮增加，導致在被動加息和內房業務風險下，香港短期加息和資產質素不確定性上升。不過，即使融資成本上升，但香港經濟剛走出低谷，借款者的償債能力依然充足，因此預計在相關內地業務信貸成本高於正常下，未來12至18個月本港銀行仍會盈利復甦和估值上升，中銀香港(02388)續為首選。

 

　　匯控今日升2.56%收報50.1元，成交13.1億元，渣打則升1.65%報55.4元。其他銀行股亦普遍上升，中銀香港升0.87%報29.05元，恒生(00011)升0.39%報129.8元，東亞(00023)升1.78%報10.32元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 


重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 

 

 

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