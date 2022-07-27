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《午市前瞻》專家料恒指下試兩萬點機會高 藥明康德91元關鍵

27/07/2022

　　恒生指數半日收報20590，跌315點或1.51%，主板成交457.36億元。恒生中國企業指數報7064，跌120點或1.67%。恒生科技指數報4520，跌75點或1.65%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及碧桂園服務(06098);阿里巴巴-SW收報100.4元，跌4元或3.83%，成交30.71億元;騰訊控股收報322.8元，跌6.6元或2%，成交22.71億元;碧桂園服務收報18.18元，跌4.17元或18.66%，成交12.03億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及碧桂園服務。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團(03690);美團收報188.3元，跌2.4元或1.26%，成交7.55億元。

 

 

(藥明康德網頁截圖)

 

 

曾永堅：宜關注佩洛西訪台消息


　　恒指今天低開221點報20684，早段走勢乏力。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，美國零售及服務業為主要經濟增長動力，大型零售企業沃爾瑪調低盈利預測，明天(28日)美國就會公布第二季GDP，加劇市場對經濟衰退的憂慮，令美股出現調整。此外，他提到內房危機愈演愈烈，市場仍觀望中央處理手法，若問題持續惡化，將對內地金融體系構成極大殺傷力。在這「兩座大山」夾擊下，他估計港股短期會反覆下試20000關。


　　中美元首據報最快美國時間周二晚上通話，曾永堅預期兩國在今次通話中，不會有太多實際行動改善關係，包括大刀闊斧撤銷特朗普政府時期的關稅，而對中概科技企業的打壓可能會增加，對提振大市的作用不大。他特別提到，近期傳出美國國會眾議院議長佩洛西將會訪台，引起中方極大反彈，相信會成為中美關係的變數，一旦事成會令市場情緒更波動，投資者宜多加留意有關消息。

 

藥明康德91元為關鍵防守位


　　藥明康德(02359)中期盈利按年升73%，惟股價不升反跌，早段曾挫逾5%。曾永堅推斷，市場已對藥明康德盈利增長有所預期，而港股交投氣氛較悶，反映投資者取態較保守，風險胃納降低，令投資組合有所調整，並無加大投資藥明康德，相信是近期股價較弱勢的原因之一。
　　部署方面，曾永堅表示目前藥明康德已失守多條平均線，短期走勢不樂觀，而91元為重要防守位，無貨投資者宜留意股價有否失守91元才作部署，現階段不宜買入。 

 

 

藥明康德中期盈利增73%，惟股價半日跌逾5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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