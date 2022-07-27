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續受困美退市風險中概股受壓　阿里遭大股東減持險守100元關

27/07/2022

　　中概股持續受退市危機困擾，據報美國監管機構不接受內地對審查會計底稿設限，並指即使已退市仍需審查。阿里巴巴(09988)昨日(26日)受申請在港主要上市消息刺激升近半成，惟再遭大股東軟銀減持，加上有大行指雖然雙重上市可降退市風險，但參與港股通資格仍不確定，且不是短期可實現，反而其下周四(8月4日)公布的上季業績令人憂慮，今日(27日)股價跌逾3%險守100元關，其他中概科技股亦普遍下跌。

 

(阿里巴巴網頁視頻截圖)

 

傳美國不接受對查閱中概股會計底稿設限　即使已退市仍需審查

 

　　中美就審計監管協議的磋商仍陷入膠著狀態。據《路透》引述消息人士報道，美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)在審查美國上市中概股的審計底稿方面，將不會接受設置任何獲取限制，強調必須有權隨時及完全查閱任何中概股的審計工作文件，同時檢查是有追溯性，意味著即使在退市後經審計的財務報表仍需要接受審查。美中兩國有關部門仍在就解決中國在美上市公司遵守審計要求的長期分歧進行談判，如果無法解決，270多家中國公司將被美國證券交易所除名。

 

　　英國《金融時報》早前援引消息人士報道，中國準備將在美上市中國公司根據它們數據的敏感度分類，作為試圖遵守美國規定的潛在妥協，不過中國證監會本周一(25日)已否認這一報道。

 

阿里過去一年遭軟銀減持逾3億股　神秘大戶密密搬貨來港

 

　　另方面，內地科網巨頭阿里、騰訊(00700)及美團(03690)過去一年同遭主要股東大手減持套現，當中阿里最新披露，根據2022財年年報數據計算，過去一年其單一最大股東軟銀集團已減持阿里逾3億股，以平均收市價計，貨值超過410億元，持股比例由24.8%降至23.9%。軟銀今年2月也曾披露，截至去年底止的3個季度曾沽出阿里股份，累計套現681億日圓(折合約46億元)，社長孫正義重申過去未曾大幅減持阿里持股，但會保留選項。


　　而按中央證券登記(CCASS)數據，被指為阿里ADS託管行的花旗自阿里來港第二上市以來，幾乎每季均有神秘大戶搬倉來港並沽貨，至今未見停手。按紀錄，去年9月、12月及今年4月、6月，均分別出現單日錄約7億股持倉轉入，並在及後數月近全數沽出，最新為6月尾有7.22億股存入，及至上周止淨沽出約2億股。目前花旗CCASS的阿里持倉約14.78%，涉及約32億股，市值3346億元。

 

大摩：阿里雙重上市可降ADR退市風險　惟參與港股通資格仍不確定

 

　　此外，阿里近日公布申請在聯交所主板改變上市地位為主要上市，預期今年底前生效。摩根士丹利發表研報指，阿里此舉可降低ADR退市的潛在風險，以及可能有資格參與港股通，從而擴大投資者基礎，維持「增持」評級，美股目標價140美元，不過阿里是否有資格參與港股通南向交易仍不確定，因為目前同股不同權架構的公司要符合資格必須符合多個條件。瑞信亦指相關監管存不確定性，具體所需時間也不能確定，而之前類似案例不多，其中理想汽車(02015)和小鵬汽車(09868)由上市到獲准納入南向交易名單分別用了223日和229日；美團(03690)和小米(01810)雖不是雙重主要上市，而是第一上市，但均屬同股不同權特例股票獲納入，從上市到納入南向交易分別用了419日和543日。

 

　　富瑞則指，阿里成為雙重主要上市可以擴大投資者基礎，增加流動性，維持「買入」評級，目標價224港元。花旗指，阿里申請香港主要上市，未來將吸引更多資金流入阿里及其他中國科網股，維持「買入」評級，ADR目標價172美元。交銀國際指，阿里向港交所申請香港為主要上市地，有助降低地緣政治風險，擴大投資者規模、提升流動性，且有望納入港股通，維持「買入」評級，目標價156元。

 

券商料阿里上季淨利潤最多跌36%　傳大降美國業務目標

 

　　阿里將於下周四公布截至今年6月底首財季業績，疫情下商家減少於平台投放生意，預計受商品交易總額(GMV)下降及影響佣金到款率、本地生活服務旗下餓了麼及雲服務項目交付拖累，以及預測淘寶特價版及淘菜菜虧損所影響，綜合券商預測，非公認會計準則淨利潤介於278.43至316.12億元，較上財年同期434.41億元，同比下跌27.2%至35.9%；純利介於167.22至236.71億元，較上財年同期451.41億元，同比跌47.6%至63%；收入介於1988至2064.66億元，較上財年同期2057.4億元，同比跌3.4%至上升0.4%。投資者將關注阿里旗下中國零售商業客戶管理(CMR)收入與GMV之間增長差距、旗下淘寶特價版及淘菜菜、對淘寶天貓購前購後的環節投入、盒馬等最新指引。


　　另英國《金融時報》引述知情人士表示，在美國業務未能達到最初目標之後，阿里正調整計劃至每年簽約2000家美國小企業，遠低於大約3年前簽約逾100萬家本地企業的目標。過去一年，至少35名在紐約為阿里工作的人員離職，佔團隊總數的一半以上。

 

熊麗萍：美國說法只屬談判技巧　阿里股價低殘已反映業績差

 

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，美國監管機構不接受內地對審查會計底稿設限應是談判技巧，測試對方底線，惟中概股受消息影響料再偏軟。至於阿里股價已見低殘，很大程度已反映業績因素；而阿里除對業務整改外亦著重控制成本，除非業績比預期差對股價才有影響。熊麗萍又說，業績方面更應留意管理層對下半年業務策略看法。至於回流香港作第一上市，之後看能否納入港股通，流程需至少半年以上，現時應著重看公司基本面。她預期，阿里股價或會試穿100元，但料主要於100至120元上落。

 

　　騰訊(00700)方面，則續受大股東減持影響，但由於減持時間及減持多少亦未清晰，而公司即使回購也有限額，預期股價反覆跌至3月低位300元也不出奇，有貨唯有持有但不宜溝貨。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　中概科技股今日普遍受壓，阿里收市跌3.26%報101元，最多跌4.31%低見99.9元；百度(09888)則跌2.78%報136.3元，萬國數據(09698)跌4.09元報27元，京東(09618)跌1.03%報248.8元，啤哩嗶哩(09626)跌3.3%報199元，蔚來(09866)跌3.1%報150.2元，理想(02015)跌4.09%報131.5元，小鵬(09868)跌1.98%報96.8元。另騰訊跌2.79%報320.2元，美團(03690)跌0.32%報190.1元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此


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