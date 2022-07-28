  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》業績期及港匯或拖累8月大市表現 中央難大水救內房

28/07/2022

　　恒生指數半日收報20554，跌115點或0.56%，主板成交489.53億元。恒生中國企業指數報7060，跌31點或0.44%。恒生科技指數報4549，升12點或0.28%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690)；阿里巴巴-SW收報99.75元，跌1.25元或1.24%，成交22.24億元；騰訊控股收報321.8元，升1.6元或0.5%，成交22.08億元；美團收報187.9元，跌2.2元或1.16%，成交14.64億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

 

(恒大集團網頁截圖)



溫鋼城：香港8月將被逼跟隨加息


　　美國聯儲局加息0.75厘符合市場預期，隔晚美股造好，道指升逾400點，納指升逾4%。但港股期結日維持牛皮表現。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，除市場早已預期美國加息幅度外，港股早於5、6月時經過一輪反彈，而美股近期一直下跌，故回升幅度亦會較大。此外，他提到今晚美國將會公布第二季GDP，市場綜合官員言論已預期GDP將會按季收縮，故美期受壓，變相亦會拖累港股表現。


　　溫鋼城預期，港股8月將會反覆受壓，因好消息方面只能憧憬油價回落，美國通脹有望跟隨回落，對美股有利，只能間接帶動港股。而且他預期8月香港市場將繼續面對港匯弱勢局面，更大有機會被逼跟隨美國加息；另外亦要關注8月港股業績期，上季封控措施令內地多次停廠停工，預期業績表現將會受壓，除非重磅股財測正面，否則大市表現亦會受累。溫鋼城預計8月將會「東降西升」，即AH股市弱勢而美股回升，恒指最壞情況或試19000點，但料不會持續低於20000點。


3000億基金難解38萬億債務


　　今日傳出恒大(03333)再度標售位於灣仔總部，今日截標，估值約90億元，較去年越秀(00123)洽購作價約105億元再低15億元，再加上早前碧桂園(02007)折讓配股消息，令市場憂慮民企內房的緊急籌錢情況。早前國務院批准成立3000億人幣房地產基金支援出險內房，溫鋼城坦言估計高達38萬億人幣的內房債務，3000億猶如滄海一粟，故政策公布後內房反應較淡靜亦屬正常。


　　溫鋼城指出，一間恒大都有超過一萬億人幣債務，指中央出手或要最少3萬億人幣才能令市場稍為恢復信心。他又提到，市場信心是內房問題的一大要素，目前發展商交樓情況惡劣，潛在買家都會擔心入市後難以收樓，故中央或需祭出「大水喉」才能拯救市場信心。但他亦指，「大水喉」之餘都要外圍環境配合，各國央行正集體收水，關注人民幣匯率的中國正處於兩難局面，故亦未能大手救內房，而內房問題將持續於下半年影響港股表現。

 

傳恒大正在標售灣仔中國恒大中心全幢商廈，今日截標。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:50  《盤後部署》政府未有意放寬物業印花稅，恒地、新世界如何部署？

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手1萬

09/08/2022 17:48  【中印衝突】傳低價中國手機遭限制，中方促印度兌現開放合作承諾

09/08/2022 17:47  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目收到31份意向書

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章

新聞>財經熱話

中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

20月大確診女嬰現嘶哮症 一度入PICU
人氣文章

中醫話

手機不離手隨時「彈弓手」！過度勞損手指疼痛、腫脹、僵硬、難伸屈！中醫用咩方法療「扳機指」？
人氣文章

Dr C&C醫生健康教室．陳婉晴醫生（Cheryl）、盧敬欣醫生（Cathy）

失眠困擾 | 醫生教3招有效應對失眠！幾耐見效？躺了20分鐘都睡不著怎辦？周末補眠有無用？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

悶熱夏日也能擁有好心情！燕麥奶茶色美甲推薦，簡約貓眼、花朵圖案、獨特暈染，低調優雅質感人見人愛！
人氣文章

Beauty

乾淨、知性的妝感小心思！RMK彩妝系列、Oribe 全新香水、Skin Laundry 15 分鐘激光面部療程
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：SuperRare開設實體畫廊推廣NFT藝術？從線上走到線下，是否代表NFT去到樽頸？傳統畫廊有空間有希望？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
孩子常發脾氣敵視師長？可能患「對立性反抗症」！處理不當或現殘酷犯罪行為，甚至反社會人格障礙？
人氣文章
腰椎僵緊疼痛？3 Steps腰部關節復康運動，椎間盤突出都適合做！ 1
人氣文章
再有Häagen-Dazs雪糕出事！多2款須停售、7款未曾流出市面的雪糕要封存！邊啲口味出事？污染源頭疑是呍呢嗱原料？（附產品資料） 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 19:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章財經熱話09/08/2022
【績優股】聯通竟威脅阿里巴巴？業績對中移動有啟示？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金