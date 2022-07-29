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【虛幣世界】市場憧憬加息放慢，加密貨幣造好

29/07/2022

　　美國公布新一季經濟數據，其中GDP連續兩個季度萎縮，意味美國經濟陷入技術性衰退，但市場則憧憬這可迫使聯儲局減慢加息步伐，甚至可暫停加息，隔晚美股造好。


　　加密貨幣一同抽升，比特幣貼近24000美元水平，以太幣則突破1700美元．Oanda美洲高級市場分析師Edward Moya表示，在美國經濟連續第二次收縮之後，風險偏好正在回升，這增加了美聯儲可能在9月的政策會議上尋求以更溫和的步伐收緊政策的可能性。但他也提出了警告，寫道儘管風險資產的反彈對加密貨幣有利，但如果股票市場突然急跌，交易者不應感到驚訝。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報23883.57元(美元．下同)，升0.16%(24小時比較．下同)；以太幣現報1726.08元，升0.09%；艾達幣報0.5236元，升2.05%；瑞波幣報0.3746元，升0.21%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
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