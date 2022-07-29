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中期盈利倒退惟疫後復甦可期　百勝中國逆市造好

29/07/2022

　　在內地經營必勝客與肯德基餐廳的百勝中國(09987)公布今年中期業績，受累新冠疫情爆發，上半年少賺56%，其中第二季盈利跌54%，同店銷售下降16%，惟公司提到隨著6月防控放鬆，停業的門店已逐漸恢復營業，銷售表現有改善，另今年1000至1200家新開門店目標保持不變，且仍有約12億美元可用於股票回購，大行看法亦偏向正面，今日(29日)股價逆市曾升逾2%，雖然大市愈跌愈急，但半日仍微升。

 

(百勝中國網頁截圖)

 

半年少賺56%　第二季盈利跌54%同店銷售降16%

 

　　百勝中國截至今年6月底止半年淨利潤1.83億元(美元．下同)，按年下跌55.5%，每股盈利0.43元，派息0.12元。期內總收入45.74億元，升0.2%，經營利潤2.72億元，跌52.7%。


　　截至今年6月底止第二季總收入21.28億元，跌13.2%，同店銷售額較去年同期下降16%，其中肯德基和必勝客分別下降16%和15%；經營利潤8100萬元挫65.2%；淨利潤8300萬元減少54.1%，每股盈利0.2元。

 

受累疫情逾2500門店停業　6月防控放鬆逐漸恢復營業

 

　　百勝中國認為，第二季度中國經歷迄今為止最為嚴重的新冠疫情爆發，餐飲業和公司運營持續遭受疫控之中。今年4月和5月，百勝中國在全國有平均超過2500家門店暫時停業或只提供外賣和外帶服務，其中約45%為暫時停業的門店，同店銷售額同比下降超過20%。上海在整個4至5月處於全域封控狀態，期間百勝中國在上海僅有約30%的門店營業，只能提供有限服務。

 

　　不過，6月全國各地疫情防控程度逐步放鬆，暫時停業的門店開始逐漸恢復營業，並於6 月下旬有序恢復有限的堂食服務。截至6月底，百勝中國暫時停業或只提供外賣或外帶服務的門店減少至約800家，銷售表現環比有所改善，同店銷售額同比下降的百分比為高個位數。

 

百勝中國：受疫情嚴重影響仍實現盈利　開店目標不變持續回購

 

　　百勝中國首席財務官楊家威指，集團第二季銷售受到疫情嚴重影響，然而通過迅速調整促銷活動、努力提高生產力、積極爭取一次性補貼和調整成本結構，得以在季內超出預期地實現盈利。首席執行官屈翠容則表示，在處於封控管理的城市中，集團通過社區團購、簡化菜單和提供預包裝食品以極致精益的團隊維持運營。

 

　　進入第三季度，百勝中國認為逐步復甦的趨勢持續，惟新冠疫情依舊反覆，間或仍有潛在爆發風險，預期餐廳客流的恢復仍需時日，且趨勢是不平均和非線形的。不過，對今年2月8日披露的2022財年目標保持不變，目前淨新增約1000至1200家門店，資本支出在約8至10億美元之間。另於第二季度集團以總價1.68億美元回購了約410萬股普通股，每股均價41.37美元，截至上半年仍有約12億美元的回購授權可用於未來股票回購。

 

富瑞：目標價升至459.22元籲買入　招銀國際：下半年將提升開店速度

 

　　績後富瑞維持百勝中國「買入」評級，目標價由459.16元微升至459.22元；大摩維持「增持」評級，目標價維持439.59元。

 

　　另招銀國際近日發表研究報告指，儘管百勝中國二季度開店速度減慢，但相信公司下半財年將提升開店速度，有望維持全年1000至1200新開門店的目標不變，這些新開門店將在未來數年帶來可觀利潤。招銀國際又對其下半財年展望轉趨樂觀，預計受惠於低基數、逐漸解封堂食及消費者對性價比高餐廳需求更大，公司在第三/第四季度同店銷售將實現-4%/+17%。儘管成本壓力猶在，但對其控制成本能力有信心，上調評級至「買入」，目標價上調至426.17元。

 

申萬宏源：疫情將強化行業優勝劣汰　予目標價440元


　　申萬宏源則稱，預計百勝中國2021至25年的收入複合增長率為9%，主要受益於新增門店驅動；經調整淨利潤複合增長率為20%。中國餐飲市場規模2019年達46721億元，其中快餐和休閒餐飲市場規模分別為10692億和5309億元，百勝中國市場份額為4.9%和3.2%，均位列第一，而疫情將強化餐飲行業優勝劣汰，餐飲行業將繼續向品牌化和規模化方向發展，首予百勝「買入」評級，目標價440元。

 

　　瑞信早前指，內地地區性地放寬防疫措施，惟餐飲業仍然因為清零政策而要面對不確定因素。預期人流及餐廳銷售將在下半年逐步復甦，料今年銷售將按年跌4.5%，意味2019至2025年有4.5%的複合年增長率。由於預期復甦步伐緩慢，下調2022年度盈利預測21至163%，並降2023年度盈測0至44%。其中最看好百勝中國(美股)，由於其具彈性的商業模式及穩定增長軌道，維持其為行業首選。

 

　　百勝中國半日升0.55%收報363.6元，最多升2.49%至370.6元。至於其他內地餐飲股則普遍下挫，海底撈(06862)跌2.25%報15.64元，九毛九(09922)跌5.14%報17.34元，呷哺呷哺(00520)跌3.68%報3.4元，周黑鴨(01458)跌3.61%報4.01元，奈雪的茶(02150)跌2.93%報5.63元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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