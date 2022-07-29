【月結－息魔夾擊】聯儲局再度大幅加息 恒指兩萬關忐忐忑忑

7月恒指走勢偏軟，先有市監局就《反壟斷法》對多隻科網股開罰，隨後傳出騰訊(00700)、比亞迪(01211)及阿里巴巴(09988)等大藍籌遭大股東減持，令市場對科網股信心轉弱；加上月中後期爆出內地爛尾樓業主斷供風波，內房股物管股跌跌不休，拖累恒指下半月無力突破21000阻力水平。

聯儲局在7月份議息會議再次加息0.75厘，市場料9月份再加半厘。(資料圖片)

7月最後一星期市場消息洶湧而至，中央計劃成立規模高達3000億人民幣基金支援出險房企，同時擬透過銀行向房企批出共逾萬億貸款。隨後美國宣布加息0.75厘並預告9月可能繼續大幅加息，但之後可能減慢加息步伐，昨天美國最新公布第二季GDP按季收縮0.9%，證實經濟陷入技術性衰退。

葉尚志：油價與通脹回落，白宮不急於取消關稅



國家主席習近平28日晚上應約與美國總統拜登通電話，對話主要圍繞台海問題，而事前市場關注的關稅議題則未有著墨，市場普遍認為通話對市場影響輕微。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，兩國領導人會面一直都以拜登為主導，中國較為被動，事前已預期此次談話僅為美國國會中期選前爭票之舉，並未會有實際成果。至於未有談及減關稅，他指出白宮削減關稅的誘因源於高通脹，但近期油價下跌，各項大宗商品價格亦同告回落，已有跡象顯示通脹已經見頂，故美國並未急需削減關稅。



葉尚志指，通脹問題是拜登中期選的一大難關，如今油價回落，拜登的選票壓力亦有所降低，暫未再會推動取消關稅。而油價方面，他指出自俄烏開戰以來，推升油價因素都是供應短缺問題；但影響油價因素亦包括需求，現時美國GDP收縮，加上中國疫情反覆，供應短缺但需求下降同樣不利油價，現時油價跌勢就是由於需求收縮。葉尚志以俄烏戰事引發供應憂慮，油價以93美元水平為界，指若油價跌穿93美元，便可以理解為需求下降擔憂已蓋過供應緊張因素。他指，油價會否跌穿93美元還看市場對經濟衰退的憂慮，但他個人預期油價於今季大有機會跌穿93美元。



葉尚志較看好中國經濟復甦，他指「三頭馬車」等經濟數據於5、6月時已轉趨穩定，將較有能力逐步向好；美國方面則預期聯儲局9月較大機會加息半厘，未來應關注當地零售銷售數據，以反映通脹回落後的消費情況及觀察經濟收縮速度，用以判斷聯儲局的加息幅度。



較看好美團業績



葉尚志預期8月恒指走勢將反覆向好，提到雖然目前市場觀望氣氛濃厚，但恒指一直處於低估值水平，有望吸引資金進場。此外，內地維持適度寬鬆政策，亦為大市提供支持。他預期恒指於是20000點上下會有一定支持力度，但主要仍要看市場氣氛。



由於內地於第二季期間多次進行防疫封控，市場普遍看淡港股8月份業績期，但葉尚志指現時市場普遍對科技股預期下降之時，若業績好過預期便能借勢炒起。葉尚志指ATM當中較為看好美團(03690)業績，指於第二季期間多次出現利好消息如消費券等，外賣業務能夠維持表現，故對美團業績較有信心。但中長線他看好騰訊，指其「視頻號」的變現能力有望於本年餘下時間逐步加快，長線而言，對於元宇宙的投入亦較同行佔有優勢。



黃偉康：中概股審計分歧難解決



中美持續就審計監管分歧進行談判，美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler表示，為免在美上市中概股被除牌，美國和中國官員必須「很快」就獲取中國公司審計底稿達成協議，並表示美國議員若表決通過目前正審議中的法案，除牌時間表可能由2024年提前到2023年。



安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，中美雙方均想談判，因為中概股除牌將會令部分基金投資組合有損失，影響雙方利益。不過，他認為涉及敏感數據的中概公司數目多，雙方均基於安全考量遲遲未達成共識，除非兩國能提升互信程度，否則難以在11月中概公司遞交審計報告的期限前解決問題。



另外，針對中央對中概科技股的監管問題，黃偉康認為早前官方就《反壟斷法》監管，對部分科網企業罰款規模不大，科網監管的最壞時期已過，惟內地經濟持續疲弱，令科網企業經營困難，收入難以有龐大增長，已削弱市場對科網股盈利預測，加上騰訊、阿里巴巴等大型科網股先後遭大股東減持，進一步打擊市場信心，科網股前景未明朗，將影響大市走勢。



聯儲局或年底或停加息



美國聯儲局本周四宣布加息0.75厘，符合市場預期。聯儲局主席鮑威爾表示，隨著貨幣政策立場進一步收緊，相信未來的加息步伐將會減慢。黃偉康表示，疫情逐步向好，油價近期有所回落，而美國6月及7月核心CPI亦按月下跌，相信物價會較此前下降，通脹壓力緩和下，聯儲局今年內未必會再擴大加息幅度。他預期，當局接下來會持續加0.25至0.5厘息，並可能在年底暫停加息。



大市走勢方面，黃偉康指港股目前無特別利好或利淡的消息，同時要面對內房債務、科網企業裁員、疫情通關等問題，A股近期表現一般，令市場難有憧憬，更莫說在股市投入大量資金。他預期，恒指8月走勢會較悶，而5月26日低位19800不容有失，並料在21000有阻力。

撰文: 經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒

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