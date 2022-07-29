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《嚟緊炒D乜》首鋼資源中期純利大增　低位吸納賺價兼收息

29/07/2022

　　今個夏天熱浪席捲歐美多國，英國氣溫更曾高達攝氏40度。解暑用電需求殷切，中國多地同樣接連錄得高溫紀錄，多地用電負荷急速攀升，但國家能源局早前表明「堅決守住不拉閘底線」，保障民生用電，煤炭在新能源發電成為主流前，仍會有一定需求量。


　　煤炭板塊上半年表現理想，即使中央已出手禁止炒作煤炭價格，但需求強勁下煤炭股上半年呈反覆向好趨勢。踏入夏季，中央再度發出保供電指令，令煤炭供應於夏季及冬季同樣重要。


中期純利料增逾倍　中期息值得期待


　　首鋼資源(00639)上年度純利大增1.35倍達25.38億元，收益增約77%至70.76億元，毛利升1.35倍至44億元；派末期股息每股32仙，較2020年度增加超過2.5倍。集團指2021年度收入增加主要由於煤價上升，全年煤價平均增加66%至每噸2019元。集團將增加的收入大方回報股東，使股份周息率大幅提升至14.3厘之上。

 

(首鋼資源網頁企業投影片截圖)


　　最新首鋼發布盈喜，預期今年中期純利將不少於15億元，按年增加最少1.24倍。集團指主要收入來源的精焦煤價格上半年上升約88%，同時企業的精焦煤銷量增加13%。集團過去5年都有派發中期息，今年中期純利大增逾倍下，中期息亦更值得期待。


保交樓刺激上游業務　可於2.7元買入

 

　　另外，值得留意集團的主要業務為精焦煤銷售，據業績透露，其精焦煤主要客戶從事鋼鐵冶煉並銷售鋼筋，從業績亦可得知鋼筋多用於房地產興建。近期內地刮起爛尾樓停貸風波，中央千方百計推動保交樓，成立規模最高達3000億人民幣房地產基金之餘，又有傳計劃向銀行批出2000億人民幣低息貸款，以撬動銀行借出總共10000億人民幣貸款予房企完成爛尾項目。首鋼作為住房建築最上游行業，將有望受惠於保交樓政策。


　　現時首鋼股價由逾11年高位3.54元回落，過去一個多月維持窄幅上落，於2.7元水平有支持力度，建議炒波幅可於2.7元買入，上望阻力水平3元。跌穿2.7元宜先離場，待股價調整至2.5元後再吸納，回升至3元水平並預期收取中期股息後再部署離場。

 

首鋼資源今日(29日)跌3.79%收報2.79元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：王嘉恒

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