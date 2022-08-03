  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

台海局勢緊張金價五連升　惟受制加息或跌至1600美元　金股普遍下挫

03/08/2022

　　近期由於地緣緊張局勢及對美國可能陷入衰退憂慮，增強了黃金的避險吸引力推高金價，而美國眾議院議長佩洛西昨晚(2日)訪台，台海局勢緊張，俄烏局勢亦未見緩和跡象，令金價連升5個交易日，逼近1800美元大關。惟多名美國聯儲局官員發表鷹派言論令美元反彈，金價升勢受阻，紐約期金隔晚最終只微升0.1%，收報每盎司1789.7美元。今日(3日)港股金礦股不見受金價連升多日刺激普遍下跌，其中已升至多月高位的招金礦業(01818)更回吐逾4%。

(招金礦業網頁截圖)

 

佩洛西訪台解放軍圍島軍演　俄批美直接參與烏克蘭戰爭


　　佩洛西昨晚訪台，解放軍東部戰區決定在明天(4日)中午至下周日(7日)中午，在台灣島周邊6個海空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。另中國外交部副部長謝鋒深夜緊急召見美國駐華大使伯恩斯，向美方提出嚴正交涉和強烈抗議，指佩洛西蓄意挑釁玩火，性質極其惡劣，後果極其嚴重，強調絕不會坐視不管。有分析指台海局勢令投資者避險情緒上升，並加劇他們對全球經濟前景，及通脹惡化的擔憂。有資金憂慮台海局勢，轉移低撈黃金。

 

　　另外，俄烏局勢也不見緩和跡象。俄羅斯昨日指摘美國直接參與戰爭，緣於烏克蘭軍事情報副主管Vadym Skibitsky告訴英國《電訊報》，美國和烏克蘭的情報官員在襲擊前進行磋商，華盛頓對預定目標擁有實際否決權。美國則將前奧運體操運動員卡巴耶娃(Alina Kabaeva)列為制裁目標，指其是親克里姆林宮的傳媒集團National Media Group負責人，還對俄羅斯主要鋼鐵生產商MMK和一些知名商人實施制裁。另七國集團(G7)外長表示，正考慮限制俄羅斯石油收入的選項，包括阻止運輸俄羅斯石油，除非遵守價格上限機制。

 

多名儲局官員發表鷹派言論　9月加息0.75厘預期升溫美元反彈

 

　　此外，美國聯儲局官員表態支持繼續推行鷹派貨幣政策，促使投資者削減對明年減息的押注。三藩市聯儲行長戴莉(Mary Daly)表示抗通脹遠未到尾聲，不支持明年轉向減息，芝加哥聯儲行長埃文斯(Charles Evans)也暗示需要在明年繼續加息以遏制通脹壓力，克里夫蘭聯儲行長梅斯特(Loretta Mester)則認為需要數月證據表明通脹已見頂，才能結束加息周期。

 

　　另數據顯示美國勞動力市場依然吃緊，市場對美聯儲9月加息75個基點的預期升溫，美元昨日自低位反彈，美匯指數紐約尾盤上漲0.84%報106.34，金價升幅受阻，隔晚紐約期金微升0.1%，收報每盎司1789.7美元。

 

瑞銀：受累利率上升美元走強通脹消退　料金價下半年跌至1600美元


　　瑞銀不太看好金價，早前把金價今年9月底和12月底的預測值下調到每盎司1600美元，先前預測值分別為1800美元和1700美元，預估金價將在今年下半年下滑與觸底。


　　瑞銀指，未來3到6個月美國實際利率持續上升、美元走強以及通脹消退將拖累金價下挫，從歷史經驗來看，金價往往在經濟放緩的早期階段承壓，而隨著通脹風險在今年下半年消退，預計實際利率將進一步走升，黃金ETF將進一步出現平倉賣盤。不過，隨著美聯儲立場轉鴿和美元回軟，預計2023年將是購買黃金較佳時機。

 

瑞信：料招金受惠海域金礦產能提升　目標價8.9元

 

　　不過，如仍看好金價，哪隻金礦股值博呢？其中招金礦業為純黃金礦商，而非如其他金礦股為黃金加銅礦商，盈利對金價轉變最為敏感。瑞信發表最新報告，維持招金礦業「跑贏大市」評級，目標價8.9元。瑞信指，由於市場預計美聯儲將在明年初至中期減慢加息步伐，金價面臨的壓力較小。另分析顯示，若金價上升5%或10%，將分別帶動海域金礦的盈利增長9%或19%。海域金礦去年7月取得採礦許可證，計劃明年量產，估計產能提升期約12個月，產能將增至約每年7至10噸，當產能全面利用，預計不僅會大幅增加招金的黃金產量，同時可提高其利潤率。

 

　　另方面，高盛早前下調今明兩年倫敦金屬交易所(LME)銅價預測27%至29%，今年預測由每磅5.39美元降至3.84美元，明年由每磅5.44美元降至3.99美元；同時相應下調上海期貨交易所今明兩年銅價預測，至分別每磅3.86美元及4.01美元。相應下調紫金(02899)今年至2025年盈利預測5%至23%，反映銅價預測下降，及由於能源通脹令銅生產成本增加。雖維持於「確信買入」名單內，惟目標價由18元降至16元。

 

熊麗萍：金礦股不完全與金價掛勾　金價受制加息因素

 

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目則指，招金礦業宜先減磅，雖然在概念及氣氛上金價上升利好黃金相關股，但能否受惠金價要看其所產黃金質素及開發成本，如成本高金價雖升毛利一樣受壓，如純看好金價買ETF較直接，金礦股不是完全與金價掛勾。另現時已不止黃金可避險，之前因俄烏衝突金價也只是短暫上衝；因買金無息收，加息自然對金價後市不利。

 

　　招金現(1:30pm)跌4.27%報7.18元，紫金升0.46%報8.81元，山東黃金(01787)跌0.45%報13.36元，中國黃金(02099)跌0.48%報20.8元，SPDR金ETF(02840)跌0.19%報1294元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉



重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:50  《盤後部署》政府未有意放寬物業印花稅，恒地、新世界如何部署？

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手1萬

09/08/2022 17:48  【中印衝突】傳低價中國手機遭限制，中方促印度兌現開放合作承諾

09/08/2022 17:47  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目收到31份意向書

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章

新聞>財經熱話

中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

炫富會被嘲、「嗌窮」最正確！婚姻、人脈、尊嚴通通受困於錢？如何避免淪為低端人口？
人氣文章

Member Zone

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！
人氣文章

財識兼收．止凡

疫情下大賺奇情
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

乾淨、知性的妝感小心思！RMK彩妝系列、Oribe 全新香水、Skin Laundry 15 分鐘激光面部療程
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

生活於營營役役中？透過Iyengar Yoga改善姿態、連接身心，為勞累身軀帶來一刻釋放
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

細數Top Gun中的經典腕錶！除了Porsche Design和IWC，還有哪些型格黑色軍錶選擇？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
手機不離手隨時「彈弓手」！過度勞損手指疼痛、腫脹、僵硬、難伸屈！中醫用咩方法療「扳機指」？
人氣文章
長者少外出、飲食太清淡肌肉流失易骨折！中醫、營養師增肌食譜餐單推介
人氣文章
減肥都食得！日本營養師票選5大健康零食：魷魚乾竟上榜？朱古力排第幾！第1名眾望所歸？ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 19:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章財經熱話09/08/2022
【績優股】聯通竟威脅阿里巴巴？業績對中移動有啟示？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金