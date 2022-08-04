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【虛幣世界】比特幣輕微回吐，黑客入侵令SOL幣價下跌

04/08/2022

　　隨著佩洛西台灣之旅結束，隔晚美股受製造業數據鼓舞，道指高收逾400點，不過加密貨幣市場繼續牛皮，其中比特幣輕微回吐，而市場剛剛發生大型黑客攻擊，多達8000多個錢包被偷，其中包括幾個持有SOL的地址，消息令SOL幣價跌逾4%。


　　外匯經紀商Oanda的高級市場分析師Edward Moya表示，比特幣需要一種特定於加密貨幣的催化劑，來觸發有意義的突破，預計近期阻力位置於24700美元的水平。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報22955.65元(美元．下同)，升0.61%(24小時比較．下同)；以太幣現報1633.33元，升0.94%；艾達幣報0.5040元，升0.5054%；瑞波幣報0.3718元，升0.62%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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