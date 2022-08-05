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【虛幣世界】加密貨幣成交量下跌，比特幣及以太幣七連陰

05/08/2022

　　市場靜候非農數據，隔晚美股升跌不一，而主流加密貨幣走勢繼續陰跌，其中比特幣繼續回吐，並企於22000美元水平，以太幣亦失守1600美元關口，比特幣及以太幣亦已經七連陰，而且交易量及波動性繼續下跌，反映有機會繼續向下調整。


　　另外，FACEBOOK母公司META表示，未來將會推出NFT，經過一系列測試階段，NFT集成現已在100個國家/地區的Instagram上進行，社交媒體平台還將增加對 Flow 區塊鏈的支持。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報22658.61元(美元．下同)，升0.16%(24小時比較．下同)；以太幣現報1611.79元，升0.24%；艾達幣報0.5011元，升0.26%；瑞波幣報0.3713元，升0.08%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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