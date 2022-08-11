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【虛幣世界】美國CPI數據顯示通脹緩和，加密貨幣高走

11/08/2022

　　隔晚美國公布CPI數據顯示美國通脹到頂，市場預期9月再加息四分三厘機會下降，美債收益率下挫，美國同樣回落，加密貨幣市場普遍上揚，目前比特幣貼近24000美元水平，以太幣亦重返1800美元。


　　不過，加密貨幣交易所仍然寒冬，據數據顯示，Coinbase第二季仍然錄得紀錄虧損達11億美元，營收下滑逾60％至8.083億美元，也低於預期，數字資產價格暴跌對Coinbase交易所造成沉重打擊，而該公司股價今年迄今已下跌65％。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報23965.64元(美元．下同)，升0.05%(24小時比較．下同)；以太幣現報1864.53元，升0.60%；艾達幣報0.5447元，升1.36%；瑞波幣報0.3828元，升0.37%。
　
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