  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車收入毛利率勝同行　憧憬新車銷量宜部署

12/08/2022

　　內地公布7月份CPI及PPI均呈增長放緩趨勢，市場對經濟收縮憂慮擴大。為全力保障經濟增長，中央針對新能源汽車，以至包含傳統燃油車在內的整個汽車業連環出台扶持措施，取消限購之餘又加大補貼，令新能源車股在過去一季春風得意。

 

(理想汽車網頁截圖)


新車L9搶佔豪華車市場　交付量節節上升


　　乘著國策扶持東風，造車新勢力本年內火力全開發布新車型，又維持每月公布新車交付量一較高下。過去幾年一直「單天保至尊」的理想汽車(02015)，將會在今季內交付旗下第二款車型L9。SUV車款的L9貫徹理想以「家」為本概念，主打多座位、內櫳寬闊等家庭需要。而且L9目標比理想ONE更為進取，定價約45萬人民幣，採用增程式模式驅動，較純電動汽車(BEV)或混合電動汽車(HEV)等續航力更佳，外觀與車廂配置亦較理想ONE豪華。


　　政策支持下，各大新能源車企蓬勃發展，傳統車企亦急忙入市分一杯羹，眾車企亦有需要從同行中突圍而出，故亦正積極部署豪華車高端市場。理想過去一直以理想ONE一款車型打滾市場，由最初於「蔚小理」之中敬陪末席，至今年上半年每月交付量節節上升，至6月交付量更達13024架。


業績優於蔚來小鵬　預告L9首次交付逾萬架


　　理想單憑理想ONE，業績就已經足以匹敵小鵬(09868)和蔚來(09866)；以今年第一季業績的車輛銷售收入比較，理想為93.09億元人民幣，蔚來為92.44億元人民幣，小鵬則為69.99億元人民幣。車輛毛利率方面理想亦跑贏「蔚小」，理想為22.4%，蔚來為18.1%，小鵬為10.4%。


　　理想憑理想ONE於新能源車市場佔一席位，主打家庭車瞄準內地鼓勵生育政策後的家庭用車需求，成功令每月交付量大幅提升。憑藉理想ONE建立的市場信心，亦有望帶動L9進軍高端市場的動力，早前公司預告L9首次交付有望超過10000架，料將為股價再帶來一陣上行動力。


　　6月理想股價升勢難擋，逐日破頂創歷史高位165.3元。隨後步入整固階段，至8月10日低見118元，逼近百天線116元水平稍見支持；建議118元附近買入，短線初步目標上望140元，L9銷量報捷更有望挑戰頂位；跌穿113.5元宜止蝕。

 

理想汽車今日(12日)升1.69%收報126.4元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：王嘉恒

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01810

小米集團－Ｗ

12.140

異動股

00941

中國移動

52.500

異動股

02331

李寧

70.100

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.140
  • 00941 中國移動
  • 52.500
  • 02331 李寧
  • 70.100
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 94.900
  • 03800 協鑫科技
  • 2.910
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 94.200
  • 目標︰$120.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 144.200
  • 目標︰$152.00
  • 00916 龍源電力
  • 11.980
  • 目標︰$14.00
  • 00941 中國移動
  • 52.500
  • 目標︰$55.50
  • 00743 亞洲水泥（中國）
  • 3.920
  • 目標︰$4.14
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 52.500
  • 00700 騰訊控股
  • 304.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.900
  • 02333 長城汽車
  • 11.600
  • 00001 長和
  • 52.900
報章貼士
  • 01211 比亞迪股份
  • 286.800
  • 目標︰--
  • 00669 創科實業
  • 94.200
  • 目標︰$105.00
  • 00175 吉利汽車
  • 17.440
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/08/2022 16:59  《盤後部署》市場不炒「金九銀十」，料恒指仍需時間整固

12/08/2022 18:38  【大國博弈】五家中資ADR在美退市，分析指對股價及大市影響微

12/08/2022 17:13  【大國博弈】中石油擬申請ADR從美退市，最後交易日料為9月初

12/08/2022 17:19  【大國博弈】中國人壽:存託股份擬於9月1日或之後從紐交所退市

12/08/2022 17:59  【大國博弈】多間國企啟動自美退市，中證監:出於自身商業考慮

12/08/2022 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒２億人幣，買李寧沽美團

12/08/2022 08:34  【大行炒Ｄ乜】野村升港鐵至「買入」，高盛升太古Ａ至「買入」

12/08/2022 17:57  《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車收入毛利率勝同行，憧憬新車銷量宜部署

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【大國博弈】五家中資ADR在美退市 分析指對股價及大市影響微
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車收入毛利率勝同行　憧憬新車銷量宜部署
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》上海重現本土確診　人幣刷一月高　滬指周漲1.5%
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

《潛行》煞科 彭于晏曬廣東話送驚喜
人氣文章

娛樂情報

馮德倫48歲生日 舒淇祝老公好戲過梁朝偉
人氣文章

足球俱樂部．主教練

上周曼聯亂排陣，失分咎由自取；周日熱刺無得輸，車仔穩守搶分
DIVA CHANNEL
人氣文章

寫設計．陳丞軒

TWEMCO自動翻頁鐘：紅遍日、台、歐洲！香港發明製造，既是經得起歲月洗禮的Timeless Design，也見證一代工藝
人氣文章

港女講男．妮洛

固定時間失聯？周末免約？不用社交媒體？可有讓你對身邊的那位心生懷疑？
人氣文章

Beauty

《乘風破浪3》甜心教主王心凌回憶三連殺！以歌聲帶你回到青春的年代，勾起感動回憶，以努力贏取大家認同
健康好人生 Health Channel
人氣文章
最新檢疫隔離措施｜周五起海外及台灣抵港檢疫改為「3+4」！同步推安心出行「紅黃碼」！上學上班不受限？一文睇清「黃碼」人士限制進入場所！
人氣文章
婦科病│持續經痛、血塊大如豬紅， 可能是子宮生瘤？常見婦科病幾多歲最易病發？
人氣文章
「有你在旁就安心、相處起來毫不費力」那些閱歷無數的人會告訴你，婚姻面前，外在條件已非關重要
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2022 19:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/08/2022
【大國博弈】五家中資ADR在美退市 分析指對股價及大市影響微
人氣文章財經熱話12/08/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車收入毛利率勝同行　憧憬新車銷量宜部署
人氣文章中國故事12/08/2022
《神州經脈》上海重現本土確診　人幣刷一月高　滬指周漲1.5%
人氣文章財經熱話12/08/2022
中生製藥疑因疫苗銷量降發盈警急插　復星醫藥得益口服藥造好
人氣文章市場先機12/08/2022
市場接下来重點關注美聯儲9月加息幅度！
人氣文章FOCUS12/08/2022
【FOCUS】人口推算淪鏡花水月　負增長需搶「人才紅利」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金