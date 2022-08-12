  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大國博弈】五家中企ADR從美退市　中證監：自身商業考慮

12/08/2022

　　五家中資企業包括國壽(02628)、中石油(00857)、中石化(00386)、上石化(00338)及中鋁(02600)於周五（12日）收市後分別宣布，計劃將其美國存託股份（ADR）在美退市，預計生效日期為9月初。中證監表示，上市和退市都屬於資本市場常態。根據相關企業公告信息，這些企業在美國上市以來嚴格遵守美國資本市場規則和監管要求，作出退市選擇是出於自身商業考慮。

 

（國壽官網截圖）


國壽：維持ADR行政成本較高


　　國壽公告指，綜合考慮該公司美國存託股份（ADR）的交易量與其H股全球交易量相比有限，以及維持ADR在紐交所上市行政成本較高等因素，國壽將申請自願將其ADR從紐交所退市，並撤銷該等ADR及其對應H股在證券交易法項下的註冊。


　　國壽擬於今年8月22日或之後向美國證交會提交退市表格，其ADR退市預計會在表格提交10日後生效，在紐交所交易最後日期預計為9月1日或之後，國壽擬其後向美國證交會申請撤銷ADR及其對應H股的註冊。公司指，將在美ADR及其對應H股撤銷註冊後，未計劃尋求將其H股在美國其他全國性證券交易所進行上市或註冊，或在美國尋求對公司H股的報價。至於國壽H股，將繼續在香港聯交所交易。

 

中石油：ADR交易量與其H股相比較低

 

（資料圖片）


　　中石油宣布，已於8月12日通知紐交所將其ADR退市。中石油稱退市是考慮到包括但不限於以下因素:ADR佔公司H股及總股數比重很小，交易量與其H股全球交易量相比較低，同時由於不同上市地監管規則差異，導致繼續維持ADR在紐交所上市的披露義務需要較大行政負擔，以及公司從未使用紐交所二次融資功能且聯交所和上交所具有較強可替代性，可滿足公司正常經營的籌融資需求。


　　中石化收市後亦宣布計劃將其ADR從紐交所退市。中石油及中石化均擬於8月29日或前後，向美國證交會遞交表格將ADR退市，退市預計在表格遞交10日後生效。其中，中石油ADR在紐交所的最後交易日期為9月8日或前後。ADR從紐交所退市後，中石油將繼續保留聯交所和上交所作為公司股票的交易市場，ADR持有人可將ADR換回H股在聯交所交易。


　　中鋁方面，擬於8月22日或前後向美國證交會申請ADR退市，預計最後日期為9月1日或前後。公司表示，此後其ADR是否會在場外交易所上交易，將取決於股東和獨立第三方的行動，不涉及公司的參與。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01810

小米集團－Ｗ

12.140

異動股

00941

中國移動

52.500

異動股

02331

李寧

70.100

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.140
  • 00941 中國移動
  • 52.500
  • 02331 李寧
  • 70.100
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 94.900
  • 03800 協鑫科技
  • 2.910
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 94.200
  • 目標︰$120.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 144.200
  • 目標︰$152.00
  • 00916 龍源電力
  • 11.980
  • 目標︰$14.00
  • 00941 中國移動
  • 52.500
  • 目標︰$55.50
  • 00743 亞洲水泥（中國）
  • 3.920
  • 目標︰$4.14
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 52.500
  • 00700 騰訊控股
  • 304.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.900
  • 02333 長城汽車
  • 11.600
  • 00001 長和
  • 52.900
報章貼士
  • 01211 比亞迪股份
  • 286.800
  • 目標︰--
  • 00669 創科實業
  • 94.200
  • 目標︰$105.00
  • 00175 吉利汽車
  • 17.440
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/08/2022 16:59  《盤後部署》市場不炒「金九銀十」，料恒指仍需時間整固

12/08/2022 18:38  【大國博弈】五家中資ADR在美退市，分析指對股價及大市影響微

12/08/2022 17:13  【大國博弈】中石油擬申請ADR從美退市，最後交易日料為9月初

12/08/2022 17:19  【大國博弈】中國人壽:存託股份擬於9月1日或之後從紐交所退市

12/08/2022 17:59  【大國博弈】多間國企啟動自美退市，中證監:出於自身商業考慮

12/08/2022 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒２億人幣，買李寧沽美團

12/08/2022 08:34  【大行炒Ｄ乜】野村升港鐵至「買入」，高盛升太古Ａ至「買入」

12/08/2022 17:57  《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車收入毛利率勝同行，憧憬新車銷量宜部署

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【大國博弈】五家中企ADR從美退市　中證監：自身商業考慮
人氣文章

新聞>財經熱話

【大國博弈】五家中資ADR在美退市 分析指對股價及大市影響微
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車收入毛利率勝同行　憧憬新車銷量宜部署
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

牛迷召集！5間城中最高級日本和牛燒肉放題！怒食宮崎櫻花A5和牛 / 大理石油花黑毛和牛 / 自設牧場矜貴薩摩牛/ 限定送4%奇跡之牛
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

水深火熱！中環名人飯堂推75折優惠！平食大師套餐、手工名菜：爽嫩水晶大蝦球、廿二頭吉品鮑、乳豬鵝肝醬窩巴、海南椰青燉翅 2
人氣文章

玩樂 What’s On

香港國際電影節｜今年再設網上放映平台！買網上觀影證睇勻《撕裂巴黎》、《迷城煉魂記》等40部環球佳作！仲送《焦點影人：吳君如》！
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

擔心懷孕而不想與伴侶親密？不安和掙扎，已影響夫妻間對性愛的投入
人氣文章

寫設計．陳丞軒

TWEMCO自動翻頁鐘：紅遍日、台、歐洲！香港發明製造，既是經得起歲月洗禮的Timeless Design，也見證一代工藝
人氣文章

Art & Living

離婚不是失敗，而是再贏一次的機會？被人形容劇情狗血的《再婚上流》，卻道出了赤裸裸的現實
健康好人生 Health Channel
人氣文章
天氣悶熱到食欲消失？酸咪咪開胃食譜：番茄羅勒燴茄子
人氣文章
一個方法即知水果是寒涼定燥熱！榴槤殼煲水真係可清熱？西瓜皮點有益？中醫教煲時令水果湯，寒熱底對號入座！新文章
人氣文章
骨骼健康並非全靠鈣質！營養師推介3 種飲品減慢骨質老化！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2022 20:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/08/2022
【大國博弈】五家中企ADR從美退市　中證監：自身商業考慮
人氣文章財經熱話12/08/2022
【大國博弈】五家中資ADR在美退市 分析指對股價及大市影響微
人氣文章財經熱話12/08/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車收入毛利率勝同行　憧憬新車銷量宜部署
人氣文章中國故事12/08/2022
《神州經脈》上海重現本土確診　人幣刷一月高　滬指周漲1.5%
人氣文章財經熱話12/08/2022
中生製藥疑因疫苗銷量降發盈警急插　復星醫藥得益口服藥造好
人氣文章市場先機12/08/2022
市場接下来重點關注美聯儲9月加息幅度！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金