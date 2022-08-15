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【陶觀天下】美國通脹見頂　各國匯率升值

15/08/2022

　　美國消費物價指數開始放緩，7月通脹回落至8.5%，雖然遠高於美儲局定下的2%目標水平，但間接令美國9月加息0.75厘的機會率由67.5%，下跌至33.5%，美國通脹是否已轉勢？根據能源數據和分析提供商OPIS的數據，當地時間周三（10日）下午全美無鉛汽油的均價降至了每加侖3.99美元。這是自3月份以來，美國汽油平均價格首次低於每加侖4美元。汽油價格未來是否能持續回落？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

 

　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2022 10:55
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