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【虛幣世界】料美國經濟衰退，加密貨幣受制於阻力位

16/08/2022

　　市場靜候零售商公布業績，隔晚美股小幅高收，惟市場關注美國經濟衰退問題，黃金及油價大幅回落，現貨金跌至1800美元，而WTI原油亦回落至90美元關口，加密貨幣則於阻力位久攻不下，目前比特幣企穩24000美元水平，以太幣則跌穿1900美元。


　　另外，美國8月紐約聯儲製造業指數錄得-31.3，為2020年5月以來新低，預期值為5.5，前值為11.1，創有記錄以來第二大跌幅。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報24130.89元(美元．下同)，升0.16%(24小時比較．下同)；以太幣現報1897.48元，跌0.08%；艾達幣報0.5547元，升0.01%；瑞波幣報0.3752元，升0.05%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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