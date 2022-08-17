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【虛幣世界】主流加密貨幣繼續防守，迷因幣反彈

17/08/2022

　　主流加密貨幣繼續處於防守位置，其中比特幣突破25000美元關口後回落，目前處於24000美元關口附近，而迷因幣（MEME COIN）則錄得不錯升幅，DOGE 和 SHIB 繼續近期飆升，分別上漲超過13%和3%，消息指近期DOGE及SHIB臨近期貨結算，涉及金額2500萬美元，因此反彈預計是要「殺熊」。


　　外匯 Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，最近的加密貨幣反彈已經碰壁，因為散戶交易者繼續「流血」，而機構投資者亦視技術指標而出手，而比特幣還不能突破久久未能企穩25000美元的水平，但似乎在保持看漲軌跡。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報24013.86元(美元．下同)，升0.66%(24小時比較．下同)；以太幣現報1898.00元，升1.14%；艾達幣報0.5599元，升0.54%；瑞波幣報0.3848元，升2.07%。

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