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【虛幣世界】聯儲官員傾向繼續放鷹，比特幣再跌穿23000美元

19/08/2022

　　隔晚美股窄幅上落，市場關注聯儲各官員取態，其中多位官員認為聯儲局應該繼續放「鷹」，而 美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）更傾向9月加息四分三厘，加密貨幣隨即遭沽壓，其中比特幣跌穿23000美元水平，以太幣則穩守1800美元關口。


　　美國初請失業金人數三週以來首次下降。美國勞工部周四公佈的數據顯示，截至8月13日當週，首次申請失業救濟人數減少2000人，至25萬人。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報22940.11元(美元．下同)，跌1.08%(24小時比較．下同)；以太幣現報1826.52元，跌1.07%；艾達幣報0.5048元，跌1.38%；瑞波幣報0.3665元，跌1.03%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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