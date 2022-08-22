【陶觀天下】英國通脹率先破頂 聯儲年會隨即出場

英國通脹正處於40年以來高位，7月消費物價指數（CPI）按年增長10.1%，超出市場預期。英國通脹會否再進一步攀升？CPI數據將如何影響英倫銀行決策？美國聯儲局公布7月議息會議紀錄顯示，未來加息步伐將取決於經濟數據，但認為在某個時刻放慢加息步伐是合適。聯儲局明年會否放緩加息步伐？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

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