《午市前瞻》專家指百度染藍證快手仍有機會 商湯染藍之路仍遠

恒生指數半日收報19812，升39點或0.2%，主板成交455.54億元。恒生中國企業指數報6752，升32點或0.48%。恒生科技指數報4190，跌1點或0.03%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報314.8元，跌0.2元或0.06%，成交22.11億元;美團收報174.7元，升4.8元或2.83%，成交16.66億元;阿里巴巴-SW收報89.6元，升0.1元或0.11%，成交14.7億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(商湯網頁截圖)

張智威：翰森染藍反映市場對醫藥股關注度



恒指公司上周五（19日）收市後公布季檢結果，中國神華(01088)、周大福(01929)、翰森製藥(03692)及百度(09888)獲納入恒指成分股，成分股數目將由69隻增加至73隻，9月5日（星期一）起生效；其中神華繼2020年9月遭剔出恒指後再度染藍。

信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，除了百度為染藍大熱外，其餘染藍股份都較為冷門。其中翰森製藥爆冷染藍，張智威認為疫情久未消退，帶動市場對醫藥股關注度，翰森染藍亦反映市場取向；另外同屬爆冷的周大福則可能與通關議題有關。



另外，上市不足一年的商湯(00020)繼早前列入科指成分股後，今次季檢獲納入國指，取代被剔出的太保(02601)，是否代表未來染藍機會增加？張智威認為，商湯離染藍仍有一段距離，因早前禁售期完結後引發市場憂慮致股價急瀉，認為恒指公司不會將過分波動的股份納入恒指成分股，起碼待事情淡化後才會考慮。

恒指公司並無避忌染藍科技股

百度在多次成為染藍大熱後終成功殺入恒指，一改市場早前預期恒指公司避免科技股染藍揣測；張智威指百度染藍證明恒指公司並未有此顧忌，反而一直都是市場臆測居多，但他坦言，更多科技股進一步染藍將有機會加劇恒指波動。另一方面，科技股並非恒指禁忌後，另一大熱快手(01024)染藍機會再度提升，張智威指百度多次大熱後都能成功入藍，快手大熱入選也不無可能。



翰森上望不多 神華有望破頂



部署方面，張智威指，儘管翰森近期位處較低水平，但上望空間不多，17元會有顯著阻力；另外，神華破頂後以區間橫行，他指近期內地電力需求極度緊張，多地要實施限電以保民眾用電，即使年初至今當局限制煤價漲幅，但都無阻煤價上行，預期神華大有機會再度過破頂。



港股全月成交淡靜，張智威指，恒指維持於保力加通道下半行走，預期將維持區間上落；值得留意下星期期指結算，本周為期指轉倉高峰，或有可能出現較大波動。

商湯被納入國指成分股，股價今早最多升5.7%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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