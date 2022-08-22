免徵新能源車購置稅延長 惟僅長汽傳今發布新車飆逾一成

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，決定延長實施免徵新能源車購置稅等政策，促進大宗消費。受政策刺激，部分車股今日(22日)造好，其中有傳今日發布新車的長城汽車(02333)更飆逾一成，吉利汽車(00175)則獲大行看好新能源車轉型較快連升兩日，惟其他車股大多受制近期內地高溫下限電，普遍走勢偏弱，其中比亞迪(01211)曾跌3%，蔚來(09866)半日跌近3%。

(長城汽車網頁截圖)

免徵新能源車購置稅延至明年底 保持其他支持政策穩定

李克強上周四(18日)主持召開國務院常務會議。會議稱，為擴大消費、培育新增長點和促進新能源汽車消費、相關產業升級、綠色低碳發展，決定將已兩次延期實施、今年底到期的免徵新能源汽車購置稅政策再延期實施至明年底，預計新增免稅1000億元(人民幣．下同)。



此外，保持新能源汽車消費其他相關支持政策穩定，繼續免徵車船稅和消費稅，在上路權限、牌照指標等方面予以支持。另建立新能源汽車產業發展協調機制，堅持用市場化辦法，促進整車企業優勝劣汰和配套產業發展，推動全產業提升競爭力，並大力推進充電樁建設，納入政策性開發性金融工具支持範圍。

官媒：30萬元新能源車平4萬元 購車需求提前到今年



內地目前的車輛購置稅稅率為10%，購置稅減免之後，消費者購買市面上主流的新能源車型可享受數千元到數萬元不等的優惠。北京國家會計學院學術委員會主任李旭紅表示，免徵新能源汽車購置稅，實質上是降低了新能源汽車價格，有利於擴大新能源汽車消費。官媒《上海證券報》引述比亞迪北京欣太店總經理張甲稱，國補疊加購置稅減免，一輛均價在25萬至30萬元的新能源汽車能便宜3萬到4萬元，目前有很多顧客已經把新能源汽車購車需求提前到今年。



乘聯會秘書長崔東樹則表示，免徵新能源汽車購置稅政策延續至2023年底之後，是否會繼續延續需要看市場的發展情況。從新能源車向市場化、規模化轉型的角度看，車輛購置稅肯定是要收取的，所以這一政策不會一直延續，而從目前的市場發展看，明年新能源車的滲透率或許就能達到35%。

據報長汽今發布哈弗H6超級混動DHT

有內媒報道，長城汽車哈弗品牌新能源戰略發布會暨第三代哈弗H6超級混動DHT雙子星耀世登場活動今日將在北京舉行，哈弗H6超級混動DHT將亮相。報道又引述消息指，哈弗品牌7月銷售6.13萬輛，按年增7.14%，其中哈弗H6車型銷售2.76萬輛，按年增7.35%。



另本月初長城汽車與英之傑集團簽署代理協議，英之傑將成為長城汽車旗下ORA電動車品牌於港澳地區經銷商。長城國際副總經理孫光表示，集團致力投放資源於新能源、新技術的研發，並希望拓展業務至全球不同區域，實現至2025年全球年銷400萬輛汽車，當中八成為新能源車的目標。







吉利績後獲大行升目標價 看好新能源車轉型較快

另外，吉利汽車近日公布業績，中期收入按年增29%，純利卻倒退35%，不過，首席財務官戴慶表示，集團未來將加速新能源轉型，下半年實現單月新能源銷量佔比30%以上，2023年佔比提升至50%。大行紛上調目標價，交銀國際發表研報指，上半年吉利共售出10.5萬輛新能源汽車，增長377%，新能源汽車銷量佔比從去年同期的僅3.5%提升至17.9%，吉利指引下半年新能源汽車銷量佔比超過30%，市場願意給予新能源汽車轉型較快和車型周期強勁的整車廠更高估值，預測雷神混合動力車型和極氪的銷售勢頭仍是推升股價兩大因素，維持「買入」評級，目標價由18.5元升16%至21.5元。

富瑞則指，吉利管理層表示今年下半年和明年新能源車的月度滲透率可能分別達30%和50%，由於對吉利新能源車轉型前景更加樂觀，將目標價由18.1元升至21.3元，重申「買入」評級。另大和重申吉利「買入」評級，目標價由18元升至19元，預期其新能源車和極氪銷售上升將帶來重估機會。

乘聯會料8月狹義乘用車銷量同比增三成 新能源車增逾倍

另方面，乘聯會初步推算，8月狹義乘用車零售銷量預計188萬輛，同比增長29.6%，環比增長3.4%；其中新能源零售銷量預計52萬輛，同比增長108.3%，環比增長7%，滲透率27.7%。

乘聯會指，8月杭州、長春等地繼續出台地方補貼政策，區域激勵性政策的延續與購置稅補貼、廠商促銷合力發揮作用，穩定帶動車市。而月初部分新能源產品價格再度上漲，但消費者的購買熱情未受顯著影響，新能源市場需求仍然旺盛。下半年新能源頭部廠商產線升級、產能擴張，供給預計持續放量，同時待上市新產品亦值得期待，預計年內新能源將對車市起到較為強勁的拉動作用。

溫傑：免徵購置稅延期刺激有限 料短期仍受限電影響

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，免徵新能源車購置稅延期雖是好消息，但料刺激作用不太大，如果限電達幾星期，而碳酸鋰價格進一步上升，大部分汽車股或再下試深一些，其中比亞迪如跌穿近期275元橫行區，或下試260元，到時就值得吸納，畢竟新能源車催谷消費補貼料會繼續，雖限電令工廠停產，連充電都要限電，可能令消費者暫緩買車，但應只會帶來短期影響。

長城汽車半日升11.5%收報12.22元，成交9.95億元。吉利則升0.69%報17.54元，廣汽(02238)升0.87%報6.94元；比亞迪升0.22%報280元，惟曾跌3.01%至271元。另蔚來跌2.77%報151.1元，小鵬(09868)跌0.52%報85.5元，理想(02015)跌0.33%報120.1元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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