【虛幣世界】聯儲局料繼續派鷹，加密貨幣遭拋售

由於投資者擔心貨幣政策及宏觀經濟的不確定性，市場預計聯儲局將繼續派鷹，市場關注聯儲局主席鮑威爾即將發表的言論，隔晚美股道指大跌逾640點，而加密貨幣普皮納都遭拋售，其中比特幣企穩21000美元之上，以太幣則穩守1600美元水平。



Oanda 高級市場分析師 Edward Moya向媒體表示，隨著風險資產在傑克遜霍爾研討會之前走軟，比特幣的勢頭已經消失，而華爾街有太多人預計通脹需要兩年或更長時間才能讓美聯儲控制住通脹。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報21349.09元(美元．下同)，跌0.24%(24小時比較．下同)；以太幣現報1622.62元，跌0.13%；艾達幣報0.4611元，跌0.07%；瑞波幣報0.3429元，跌0.32%。



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