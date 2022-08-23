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績後大行紛降目標價　人行不對稱降息恐累盈利　郵儲行急插逾半成

23/08/2022

　　內銀陸續放榜，繼招商銀行(03968)後，郵儲銀行(01658)亦公布了中期業績，雖然兩間銀行中期盈利都升逾一成，但受累內房債務危機不良貸款增加，績後同遭多間大行下調目標價，另人行昨日(22日)不對稱「降息」救樓市，瑞信料將令內銀盈利下降，其中更拖低郵儲行盈測13%，郵儲行今日(23日)股價急挫逾半成，其他內銀亦普遍下跌。

 

(Shutterstock)

 

郵儲行中期盈利升15%　惟不良貸款按季增

 

　　郵儲銀行截至6月30日止中期盈利約471.14億元(人民幣．下同)，比去年同期升14.88%，不派中期股息。營業收入1736.4億元，按年增10.1%。利息淨收入1371億元，升3.8%；手續費及佣金淨收入約179億元，升56%；其他非利息淨收入184.6億元，按年增30.7%。淨利息收益率2.27%，跌0.1個百分點；淨利差2.24%，跌0.07個百分點。信用減值損失降至271億元，按年縮窄8%，資本充足率14.6%。

 

　　不過，因內房債務危機及內地疫情反覆，拖累郵儲行不良貸款按季雙升，不良貸款率為0.83%，按季升0.01個百分點。房地產業資產質素轉差顯著，不良率由去年底的0.02%惡化至1.01%，不良額從去年底的2200萬元大增80.5倍，錄得17.93億元，另受疫情影響較大的住宿和餐飲業不良率亦升0.67個百分點至4.34%。

 

匯證：淨息差明顯跌目標價降至6.3元　美銀：毛利受壓目標降至7元

 

　　匯證發表報告指，郵儲行中期業績穩健，手續費收入強勁增長，資產質素表現出韌性，上半年每股盈利達到該行全年預測的54%，但期內淨息差明顯下降，成本收入比率上升，資本充足率仍低於同業，將其今年盈利預測上調1.3%，並將2023至24年預測下調6.9%及7.3%，主要是反映較低的淨息差水平，維持「買入」評級，目標價由6.95元下調至6.3元。

 

　　美銀證券則指，郵儲行今年上半年純利增長強勁，核心盈利亦優於預期，不過毛利持續受壓，其中第二季的淨息差按季收縮11個基點至2.21%，目標價由7.55元下調7%至7元，維持「買入」評級。

 

野村：受累淨利息收入及經營開支　次季純利遜預期


　　另野村指，郵儲行次季純利按年升11.8%，低於該行預測3%，受淨利息收入及經營開支拖累。淨利息收入按年升3.5%至684億元，較該行預測低5%，主要因為中期淨息差按年跌10點子至2.27厘，低於今年首季的2.32厘。下調郵儲行今年純利預測6%，主要因為削減淨息差預測4點子至2.26厘，預期今年盈利增長13.3%，低於早前預測的15.7%，目標價由7.81元降至7.64元，維持「買入」評級。

 

　　瑞銀指，郵儲行上半年純利增長大致符合預期，而收入增長略高該行預期，第二季度淨手續費收入強勁增長，主要來自代理費用和財富管理相關費用的增加，而貸款增長亦迅速，但淨息差按季下降11個基點至2.12%，幅度大於大型國企銀行，而其營運成本亦有所上升，予目標價6.4元及「買入」評級。

 
招行中期盈利增14%　房地產業不良貸款率2.8%

 

　　至於招行，其中期盈利約694.2億元，同比增長13.52%，不派中期股息。扣除非經常性損益之盈利692億元，升13.55%，營業收入約1791億元，升6.13%，淨利息收入1076.92億元，同比增長8.41%；非利息淨收入713.99億元，同比增長2.87%；信用減值損失414.77億元，按年減少1%。淨息差2.33%，減0.08個百分點，不良貸款率0.95%，升0.04個百分點，資本充足比率16.8%，降0.68個百分點。

 

　　值得留意，截至今年6月底，招行公司貸款當中，屬於房地產業的貸款和墊款金額為3972.43億元，佔總額6.7%，而屬於房地產業的不良貸款金額為112.08億元，不良貸款率為2.82%，較去年底升1.41個百分點。

 

中金：業績略勝預期　匯證：淨息差顯著收窄目標價降至42.5元

 

　　中金發表報告指，招行上半年業績增速略高於預期，主要因為信用成本支出勝預期，不良率階段性上升主要源於積極暴露並處置的風險政策，目前估值源自資本市場周期、信用風險周期和前期管理層變動疊加影響，反映了投資者較為悲觀的情緒，另考慮到宏觀經濟波動，將招行目標價由73.23元下調12.5%至64.08元，維持「跑贏大市」評級。

 

　　匯證則指招行淨息差按季顯著收窄，存款成本上升令人意外，目標價由53.2元降至42.5元，予「持有」評級。另里昂指，招行上半年純利增長符合預期，雖然收入因淨息差壓力和費用疲軟而放緩，但資產質素和財富管理業務方面具韌性，管理層預計下半年淨利潤率和財富管理收入將有所恢復，目標價由84元下調至70元，以反映更高的波動性和風險，維持「買入」評級。大和指，招行第二季業績表現受到短期負面影響，隨著宏觀經濟疲軟，今年第二季淨息差按季收縮14個基點至2.37%，但撥備的釋放支持了純利增長和資本補充，維持目標價50元及「買入」評級，仍是行業首選之一。

 

瑞信：人行不對稱降息料內銀盈利降　拖低郵儲行盈測13%

 
　　另方面，人行昨日將8月一年期貸款市場報價利率(LPR)下調5個基點(bp)至3.65%，五年期以上期限則調降15bp至4.30%。瑞信發表報告指，由於內地7月份經濟數據欠佳，人民銀行降低LPR已被市場廣泛預期，惟因今次是不對稱性降息，假設存款利率沒有進一步變動，該行的靜態分析顯示，其所覆蓋的內銀全年盈利可能下降2.8%至12.9%，料淨息差可能會收窄3.3至8.7個基點。按其敏感度分析，料將拖低工行(01398)、建行(00939)、農行(01288)、中行(03988)、招行盈利預測各8.2%、8%、9.5%、8.7%及4.5%，料拖低郵儲行盈利預測12.9%。瑞信又認為今次降息旨在鼓勵長期投資和購房需求，如果降息可以幫助經濟增長，內銀股亦可能會受益。

 

　　此外，人民銀行昨日召開部分金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，國家開發銀行、農業發展銀行、工行、農行、中行、建行、郵儲行主要負責人出席。會議強調，主要金融機構特別是國有大型銀行要保持貸款總量增長的穩定性，增加對實體經濟貸款投放，保障房地產合理融資需求。


　　郵儲行半日跌5.74%收報4.6元，成交3.74億元。招行則跌1.49%報39.55元，建行跌1.02%報4.85元，工行跌0.5%報4.02元，中行跌0.73%報2.72元，農行無升跌報2.55元，中信銀行(00998)跌0.91%報3.28元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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