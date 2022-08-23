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《午市前瞻》專家指基本面差中免掛牌難向好 央行偏鷹影響市況

23/08/2022

　　恒生指數半日收報19560，跌96點或0.49%，主板成交407.25億元。恒生中國企業指數報6666，跌29點或0.44%。恒生科技指數報4151，跌不足1點。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報310.8元，升0.2元或0.06%，成交17.77億元;阿里巴巴-SW收報88.85元，升0.35元或0.4%，成交10.62億元;美團收報170.4元，跌0.7元或0.41%，成交10.39億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(中國中免網頁截圖)

 

連敬涵：市場對中免關注度大減

 

　　中國中免(01880)(滬:601888)挾有望成為今年最大規模IPO之名，將於周四（25日）來港上市，但期間海南疫情爆發，引致當地免稅店門市停開，加上封控措施拖累中期業績，又傳孖展認購反應淡靜，但股份仍以中間偏高定價每股158元。國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，多宗不利消息出現後已令市場對中免的關注度大減，尤其現時市況低迷，遍地平貨下投資者不必抽新股。他又指，近期多數新股上市後表現令人失望，再加上海南爆疫因素等，的確影響中免的認購反應。


　　近期中免A股價回落，但連敬涵指不能寄望H股上市後能帶動A股一同反彈，因中免屬旅遊板塊，疫情下大為不利基本面，故不能單憑技術走勢回落就判斷有反彈可能。他補充，旅遊股、零售股等極受疫情波動，故在疫情回穩之前，投資相關股份都會有暗湧。

 

央行年會群鷹飛舞影響全球股市

 

　　Jackson Hole全球央行年會將於本周四至周六舉行，隔晚道指先跌逾600點，以反映市場預期美國聯儲局主席鮑威爾將發表鷹派貨幣政策立場的言論。連敬涵指市場普遍不認為央行此時能成功遏制通脹，即使美國7月份通脹回落，但不能保證8月不會回升，故聯儲局有需要維持目前的加息步伐，鮑威爾亦需要維持「口頭鷹」。


　　連敬涵補充，因應全球通脹上升，預期不但美國，其他國家央行言論都會偏鷹，故全球股市在會議前後都會受壓，弱勢港股亦有下行風險，恒指有可能進一步下試低位，跌穿19000點亦不無可能。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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