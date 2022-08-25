《蒙牛很牛》業績勝預期股價飆一成 券商看得牛大和$59高盛$54.9

蒙牛乳業(02319)公布中期業績，上半年多賺27%，收入升4%，其中冰淇淋業務收入更大增三成。市場普遍認為在上半年疫情等不利因素影響下，蒙牛仍取得良好業績，體現了發展韌性，績後多間大行均籲買入，其中高盛指其純利勝預期予目標價54.9元，大和則看59元，蒙牛今日(25日)飆逾9%，為表現第二佳藍籌。

(蒙牛乳業網頁截圖)

蒙牛中期多賺27%收入升4% 冰淇淋業務收入增三成



蒙牛乳業截至6月30日止未經審核之中期純利約37.51億人民幣，升27.3%，不派中期息。收入477.22億人民幣，按年升4%。以產品劃分，核心業務液態奶收入按年增0.6%至396.67億人民幣；冰淇淋業務收入增29.9%至39.04億人民幣，跑贏行業；奶粉業務收入按年少25.6%至18.94億人民幣。期內特侖蘇和蒙牛純牛奶及每日鮮語鮮牛奶保持強勁增長，低溫業務持續佔據領先地位並獲取市場份額。

不過，由於期內原輔材料平均價格上漲，以及增加廠房及生產設備投產所產生的折舊費用增加，使期內毛利微降0.5%至174.59億人民幣，而毛利率較去年同期下降1.6個百分點至36.6%。銷售及經銷費用則減少1.4%，息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)增加26.3%至54.86億人民幣。

蒙牛：已鎖定下半年大部分成本 全年純利率料維持30%

另蒙牛單位飼料成本上升8%至每公斤0.17元人民幣，與管理層預期相若，且較同業為佳，管理層預期全年單位飼料成本升至介乎0.15至0.2元人民幣，因公司已鎖定下半年大部分成本，全年純利率料維持於30%。

展望方面，針對老齡化趨勢，集團將強化中老年奶粉產品組合，加速餐飲及零食乳酪產品創新，進一步強化鮮奶、乳酪、成人粉、國際化等發展方向。

高盛：上半年純利勝預期 維持買入評級目標價54.9元

高盛發表研究報告指，蒙牛上半年純利37.5億人民幣，高於該行預期26%，主要受惠於非經營性項目和少數股東權益。銷售按年增4%，大致符預期，主要是受雪糕和其他乳製品增長推動；營業利潤則較該行預期低8%。惟在疫情復甦期間，整體液態奶銷售相對疲弱，僅按年增長1%，儘管其多種品牌實現強勁增長。高盛維持蒙牛「買入」評級，目標價54.9元。

花旗則指，撇除7.74億人民幣的公允值收益，蒙牛上半年核心純利按年增長1%至29.77億人民幣，符合該行預期，並優於市場預期。估計蒙牛下半年的銷售增長將再次加快，同時料EBIT毛利率恢復擴張，維持「買入」評級，目標價52.9元。

大和重申買入評級目標價59元 惟指飼料成本升奶粉價降



大和指出，蒙牛重申2025年飼養50萬頭牛及原奶年均銷售額360萬噸的目標，調升其2022至24年收入預測3至5%，但因應飼料成本上升及奶粉價格下降，下調每股盈利預測11%至17%，重申「買入」評級，目標價59元。大和引述蒙牛管理層預期，原奶價格下半年會維持於高水平，因市場對優質乳製品的需求仍然健康，同時飼料價格或上升，而且明年單位飼料成本仍不確定，希望能透過擴大業務規模及改善奶粉紓緩價格壓力。



浦銀國際早前亦給予蒙牛「買入」評級。浦銀稱，中國乳製品行業是為數不多同時受益長期消費趨勢演變及國家發展政策的消費板塊，主要具備四大優勢，包括人均銷量處於較低水平，未來增長空間大；受益消費者健康意識提升與消費升級等趨勢；高度契合國家戰略發展方向，長期受國家政策支持；行業持續整合，競爭逐漸改善。

蒙牛乳業今日收市升9.16%報35.15元，成交9.94億元。其他乳品股也普遍上升，澳優(01717)升1.02%報5.97元，中國飛鶴(06186)升1.1%報6.44元，中國聖牧(01432)升11.59%報0.385元。





(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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