《盤後部署》京東阿里升勢強勁，料恒指短線能企二萬關

由於颱風關係，港股只有半日市，但無阻大市抽升，消息指國務院周三宣布將實施19項接續政策，其中包括增加3000億元以上政策性開發性金融工具額度，支持基礎設施項目，6月底已經宣布3000億元人民幣的刺激措施。港股今日造好，其中京東（09618)公布業績，第二季毛利較市場預期好，大行紛紛提升目標價，帶動股價升逾一成，連同阿里（09988）刺激恒指曾升升逾700點，雖然只有半日市，但大市亦有850億元以上的成交。最終恒指收報19968，升699點或升3.63%，主板成交906.33億元。國企指數報6848，升283點或升4.31%。恒生科技指數報4268，升242點或升6.01%。



內地股市微升上證綜合指數報3246，升31點或升0.97%，成交4194.64億元人民幣。深證成份指數報12104，升7點或升0.06%，成交2424.21億元人民幣。



科技股業績較預期好，為大市注入強心針，料恒指仍有升勢



重磅股京東(09618)連同同系京東物流(02618)及京東健康(06618)公布中期業績，京東次季經調整淨利潤65億元人民幣升41%，瑞信發布研究報告稱，予京東集團跑贏大市評級，目標價由359港元上調至374港元。



對於京東業績表現，市場感動驚喜，分析指疫情令網購及物流發展更加成熟，預計阿里可能中期業績亦有不錯表現，因此今日兩者股價紛紛炒高，為大市注入強心針，相信京東及阿里短線亦繼續向上炒，支撐大市表現。



恒指方面，今日大升700點，令技術走勢轉角向上，包括14日rsi亦出現轉勢，相信對短期企穩兩萬點關口有一定支持，料恒指仍有升勢，不過短線上落在19500至21000點之間，恒指要再度突破有一定難度，畢竟加息周期不利科技股表現，就算京東阿里業績亮麗，亦難以繼續向上走，建議投資者炒上落市為主。

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