  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《盤後部署》京東阿里升勢強勁，料恒指短線能企二萬關

25/08/2022

　　由於颱風關係，港股只有半日市，但無阻大市抽升，消息指國務院周三宣布將實施19項接續政策，其中包括增加3000億元以上政策性開發性金融工具額度，支持基礎設施項目，6月底已經宣布3000億元人民幣的刺激措施。港股今日造好，其中京東（09618)公布業績，第二季毛利較市場預期好，大行紛紛提升目標價，帶動股價升逾一成，連同阿里（09988）刺激恒指曾升升逾700點，雖然只有半日市，但大市亦有850億元以上的成交。最終恒指收報19968，升699點或升3.63%，主板成交906.33億元。國企指數報6848，升283點或升4.31%。恒生科技指數報4268，升242點或升6.01%。


　　內地股市微升上證綜合指數報3246，升31點或升0.97%，成交4194.64億元人民幣。深證成份指數報12104，升7點或升0.06%，成交2424.21億元人民幣。

科技股業績較預期好，為大市注入強心針，料恒指仍有升勢

　　重磅股京東(09618)連同同系京東物流(02618)及京東健康(06618)公布中期業績，京東次季經調整淨利潤65億元人民幣升41%，瑞信發布研究報告稱，予京東集團跑贏大市評級，目標價由359港元上調至374港元。


　　對於京東業績表現，市場感動驚喜，分析指疫情令網購及物流發展更加成熟，預計阿里可能中期業績亦有不錯表現，因此今日兩者股價紛紛炒高，為大市注入強心針，相信京東及阿里短線亦繼續向上炒，支撐大市表現。


　　恒指方面，今日大升700點，令技術走勢轉角向上，包括14日rsi亦出現轉勢，相信對短期企穩兩萬點關口有一定支持，料恒指仍有升勢，不過短線上落在19500至21000點之間，恒指要再度突破有一定難度，畢竟加息周期不利科技股表現，就算京東阿里業績亮麗，亦難以繼續向上走，建議投資者炒上落市為主。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

93.800

異動股

03690

美團－Ｗ

177.300

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

246.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 177.300
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 246.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.750
  • 01088 中國神華
  • 25.750
股份推介
  • 02003 維信金科
  • 3.100
  • 目標︰$4.00
  • 01286 鷹普精密
  • 2.300
  • 目標︰$3.20
  • 03331 維達國際
  • 22.350
  • 目標︰$24.00
  • 00005 滙豐控股
  • 49.050
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.420
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.800
  • 00700 騰訊控股
  • 325.000
  • 00388 香港交易所
  • 331.600
  • 02333 長城汽車
  • 12.040
  • 03690 美團－Ｗ
  • 177.300
報章貼士
  • 01205 中信資源
  • 0.500
  • 目標︰$0.52
  • 00322 康師傅控股
  • 13.620
  • 目標︰$16.00
  • 03948 伊泰煤炭
  • 12.540
  • 目標︰$12.30
熱炒概念股
即時重點新聞

25/08/2022 14:56  《異動股》國務院萬億人幣撐市，京東升8%，阿里升7%

25/08/2022 14:28  恒指升超過400點，阿里成立芯片平台升逾5%領升

25/08/2022 13:31  《異動股》友邦(1299)升近2%，中期息增至40.28仙

25/08/2022 13:02  《異動股》蒙牛(2319)反彈逾5%，中期多賺逾27%

25/08/2022 12:59  《新股掛牌》中國中免首掛開報120元，較招股價低逾24%

25/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒６４億元，買中海油沽美團

24/08/2022 08:46  【大行炒Ｄ乜】瑞信削東方海外２８％目標，績後大行看好快手京東

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

蒙牛業績勝預期飆近一成　大行齊籲買入大和看$59
人氣文章

新聞>財經熱話

《盤後部署》京東阿里升勢強勁，料恒指短線能企二萬關
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】國常會穩增長2.0　兩大重點值留意
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

【美股篇】黃偉康早籲買入OXY 點睇股神或收購？AMC急挫勿接刀？
人氣文章

Foodie What’s On

50 Top Pizza｜亞太區「最佳Pizza」排名榜出爐！香港邊6間餐廳上榜？最平$180試到「香港第一」！邊款薄餅索價逾千元？（附詳細名單）
人氣文章

食療新意思．陳沛思

天氣潮濕腰痠背痛？濕重要健脾！「黑木耳栗子合桃湯」養胃兼補腎強腰
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fifty Shades of Love

真人Show「戀愛Staycation」：有種好男人叫Stan？典型直男抱不到美人歸，卻贏盡網民欣賞、愛戴！
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

離職前表白，失敗也不尷尬？以為「吃」到心儀的他，豈料成了他消費劵下的優惠大餐？
人氣文章

酒意人生．梁淑意

淺談意大利酒：釀酒歷史文化四千年，全球產酒量最多葡萄屹立之地！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長期姿勢不良脊椎受壓！3組腰部動展伸展運動，KO腰痠背痛！
人氣文章
炎夏降溫小風扇不離手？長吹風扇冷氣？小心面癱！面癱與中風有何分別？中醫點治療面癱？多按摩這6個穴位可預防！
人氣文章
Anti-Ageing ：早餐進食這4款超級水果，為肌膚提供最佳的抗衰老營養素
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2022 17:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/08/2022
蒙牛業績勝預期飆近一成　大行齊籲買入大和看$59
人氣文章財經熱話25/08/2022
《盤後部署》京東阿里升勢強勁，料恒指短線能企二萬關
人氣文章FOCUS25/08/2022
【FOCUS】國常會穩增長2.0　兩大重點值留意
人氣文章財經熱話25/08/2022
友邦受累疫情中期盈轉虧　惟獲大行唱好兼增派息股價造好　最牛大摩睇$111
人氣文章大行報告25/08/2022
【大行炒D乜】中海外、碧服、農夫山泉、蒙牛、九毛九績後點部署？大行評級目標一表盡掌握
人氣文章財經熱話25/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢靠穩，分析料市場寒冬仍持續一年半
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金