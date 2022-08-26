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【虛幣世界】市場靜候鮑威爾講話，加密貨幣未見有大波動

26/08/2022

　　隔晚美股高收，市場靜候聯儲局主席鮑威爾講，而投資者預計可能重申其鷹派立場；加密貨幣未見有太大波動，比特幣於21500美元關口上落。


　　聖路易斯聯邦儲備銀行總裁詹姆斯.布拉德向媒體表示，他認為市場對通脹進行了錯誤定價，而且價格壓力的持續時間將超過大多數投資者的預期；堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁埃斯.特喬治在接受彭博社採訪時表示，利率可能需要超過4%。


　　另外，外匯交易公司 Conotoxia 的市場分析師Rafal Tworkowski 表示，ETH的樂觀情緒可能是短暫的，長期情緒可能很快就會轉為看跌，他認為隨著以太坊將在 9 月初成為權益證明區塊鏈，以太幣價格可能會保持穩定一段時間，但他留意到技術圖表顯示，以太幣如果跌破其50日移動平均線則將會下行。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報21476.89元，跌0.38%(24小時比較．下同)；以太幣現報1680.25元，跌0.88%；艾達幣報0.4615元，跌0.65%；瑞波幣報0.3467元，跌0.69%。
　
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