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《嚟緊炒D乜》龍湖上半年成功維持純利增長　憧憬政策扶持宜部署

26/08/2022

　　8月下旬業績高峰期，各大藍籌接連放榜。五大藍籌內房之一的龍湖集團(00960)被譽為民營房企「優等生」，都算交出一份不負其名的中期業績。

 

(龍湖集團網頁截圖)


中期純利升0.82%　物業開發收入增逾六成


　　上半年內地房地產市場風波不斷，資金鏈緊絀之餘，不少內房股又因延刊業績而停牌，隨後再遇上爛尾樓停貸風波，要在風暴中站穩陣腳亦不容易。連國企內房股中海外(00688)半年純利都要少賺近兩成，新鮮出爐的龍湖中期業績顯示純利逾74.80億人民幣，按年微升0.82%，印證龍湖的營運實力。


　　但要留意，龍湖上半年合同銷售額858.13億人民幣，較去年同期1426.32億人民幣大減逾40%，於「老家」重慶上半年合同銷售額亦大減逾半至51.68億人民幣，反映內地上半年樓市發展遲滯情況。但與此同時，物業開發分部的收入仍為集團收入主力，按年增近62%至837.67億人民幣，龍湖業績亦提到，已售出但未結算的合同銷售額為2950億人民幣，料將為下半年業績帶來更大動力。此外，龍湖上半年商場租金收入亦有46.54億人民幣，較去年同期增長超過25%。


加大支持民營內房發債　開拍土地提振樓市


　　近幾個月，國務院加大支持民營內房發債，龍湖上半年成功發行33億人民幣公司債券，之後亦於7月發行17億人民幣公司債券及8月發行15億人民幣國有增信機構全額擔保的中期票據，8月中票發行更超額認購近兩倍。


　　另外內地近期亦有意重新提振樓市發展速度，最新上海土地交易市場公布，開拍30幅國有土地，面積合共約147.66萬平方米，底價總值886.96億人民幣，有望大力刺激房地產市場，穩健內房如龍湖亦有望增加土地儲備。


　　8月以來龍湖股價多度受市場傳聞拖累，一時傳公司未能兌付商票，一時更傳出臨近破產，一度拖累股價跌至20元水平。龍湖澄清傳聞後股價重返25元水平，績後股價走高拋離廿天線，以龍湖穩健業績而言現價值得部署。建議廿天線上部署買入，中長線目標挑戰35元，不跌穿23.5元續持有。

 

龍湖今日(26日)升5.74%收報26.7元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：王嘉恒

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