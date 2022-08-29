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【陶觀天下】日本失去的三十年

29/08/2022

　　日本在二戰後經濟飛速增長，尤其是工業和製造業技術躍居世界前茅，1980年代是日本經濟的高峰期，大有取代美國的勢頭。可是到1990年初，日本經濟泡沫爆破，資產價格急劇下跌，從此日本經濟長期低迷，被喻為「失落的30年」，甚至到今時今日，仍在低通脹的泥沼中掙扎。日本現今經濟會否走上當年的舊路？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

 

　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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