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【虛幣世界】加密貨幣止跌回升，市場仍消化鮑威爾講話

30/08/2022

　　自聯儲局主席鮑威爾發表講話後，美股連日急挫，市場預計美國9月將繼續強硬加息，市場仍然消化「鷹」調之際，加密貨幣則止跌回升，比特幣回升至20000美元水平，山寨幣好壞參半，Avalanche (AVAX) 和 Polygon (MATIC) 分別下跌 4% 和 0.9%，而 Uniswap (UNI) 上漲 4.7%。


　　國際市場方面，芝商所（CME）推出以歐元計價的比特幣和以太幣期貨，其中比特幣歐元和以太幣歐元期貨合約規模將分別為每份合約5枚比特幣和50枚以太幣。不過大行對於加密貨幣看法較淡，摩根大通分析師David Kelly對被美聯儲鷹派激怒的投資者提出了一些建議：忘掉短期方向，專注於估值，kelly表示，在這樣的背景下，現在最好就是看重價值股，建議避開大型科技股和比特幣，賣出加密貨幣。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20249.01元(美元．下同)，跌0.18%(24小時比較．下同)；以太幣現報1544.86元，跌0.45%；艾達幣報0.4499元，跌0.08%；瑞波幣報0.3332元，跌0.15%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
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