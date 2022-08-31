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【月結－進退維谷】港股面臨四座大山 恒指9月下試萬九點關

31/08/2022

　　恒指8月維持低位整固格局，全月於20000點上下浮沉，觀望氣氛濃罩，大市日均總成交持續低迷。月初市場關注美國眾議院議長佩洛西訪台，緊張氣氛瀰漫台海更蔓延市場，有傳佩洛西之行與晶片法案有關，期間港股中資晶片股受追捧。其後減持潮延續，傳出騰訊(00700)正計劃減持手上全部美團(03690)股份，後騰訊澄清未有計劃。

 

(資料圖片)

 

　　另外，8月份市場亦關注股份業績期，大多科技股業績較差但仍勝過預期；內地高溫持續，四川等多地掀起「停工限電讓民」，刺激煤炭股及電力股炒作。8月中下旬，5間中資國企宣布將由美國退市，再次引發市場對中概股退市的憂慮，但數日後中美即傳出達成初步協議，美國審計人員有望於香港查看中概股公司會計底稿，帶動恒指大升近700點並重上廿天線。


李偉傑：美國9月加息0.75厘機會大


　　傑克遜霍爾（Jackson Hole）全球央行年會於26日舉行，即使市場早已預期美國聯儲局主席鮑威爾鷹聲嘹亮，美股於發言後仍持續受壓，道指大跌千點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，通脹與油價息息相關，近期間油價回落至百元以下，市場憧憬鮑威爾輕手放鷹，但鮑威爾口頭鷹勢仍然強硬，故令美股市場大感錯愕。但他提到，距離美國下次議息仍有一段時間，期間會再公布8月份通脹數據，故中間仍會有變數。


　　他補充，即使最後一如現時預期於9月加息0.75厘，對於美股影響亦未必太大，因已非首次加息0.75厘。相對而言，加息前的加息預期對於美股的影響更大，較強加息預期或會拖累美股，但譬如現時美股跌後仍跑贏環球股市，故認為加息結果對於股市的直接影響會較細，甚至有可能因加息過後，不明朗因素減退而帶動股市反彈。但他坦言，因加息目的就是要遏抑經濟活動，加息對美國的經濟影響將會逐步浮面。


中概股問題有望今年內解決


　　早前中資國企公布自美國退市後，市場曾一度憂慮是中概股全面退市的先兆，但隨後即有消息指中美已達成初步協議，讓美國監管人員來港審查會計底稿。李偉傑指中概股問題大有機會於今年內解決，因消息公布指9月便會馬上開展工作，不明朗因素減少，即使開始審計後會有新一波考驗，但雙方有討論都是好事，對市場仍屬正面因素。


　　然而，美方態度始終強硬，有市場意見擔心途中美方會否加添條件。李偉傑則指現時初步協議達成，故中間再有大變機會不高，即使有亦非重大變數，而市場亦更關注完成期限。李偉傑指美國都希望中概股問題，因為中概股主要都由美國投資者參與，中概股維持上市地位都對美國資金有利。至於利好訊號能否解救被列入實體清單企業，李偉傑則指實體清單牽涉國與國內更深層次角力，並不涉及市場因素，中概股問題正逐步梳理，現階段較細機會進一步處理實體清單事宜。


人民幣弱勢削弱資金外流能力


　　港股8月偏軟，李偉傑憧憬9月市場消息面趨向正面，過去市場受多項不利因素拖累，包括中美關係、內房、地緣政治等，但8月起內房資金問題與中概股等狀況都積極改善，俄烏因素亦早已淡化，寄望9月情勢能進一步向好。而8月港股每日大市總成交額持續尋底，低至不足800億元亦時有出現，李偉傑提到即使寄望北水回流支撐港股，亦先要港股顯著轉強，才能吸引北水南下。他指，北水過往反應亦非常快速，一有好消息便會迅速湧入，故不擔心北水會長期告別港股；但提到現時人民幣弱勢，削弱內地資金外流能力。


　　李偉傑預期恒指9月較小機會跌穿19000點，因走勢顯示19100有較強支持力度，而且消息面正面，藍籌股業績表現亦不錯，但成交低水要突破20800點亦有難度，要有一定成交量才能有助挑戰。


曾永堅：19項穩經濟措施作用不大


　　內地疫情反覆，房地產問題持續發酵。國務院最新常務會議宣布再實施19項「穩經濟」接續政策，包括加大資金支持力度、政策上邊際放寬，亦包括配套措施及時跟進等。


　　椽盛資本投資總監曾永堅表示，內地經濟目前缺乏增長動力，主要受內房危機拖累。中央希望以消費方面作經濟增長引擎，惟過去的消費數據意外得令人失望。當中多間內房企業銷售數字不斷下跌，已反映潛在買家因「爛尾樓」事件而降低購房意欲，並可能影響發展商建房意欲，從而拖累樓盤動工及銷售進度。


　　他又指，中央堅持「動態清零」目標，即使封城高峰期已過，但部分旅遊重地如海南的疫情仍反覆不定，不但影響當地旅遊業，而且導致物流配送受阻。他認為，中央推出19項「穩經濟」措施未能對症下藥，對恢復樓市作用不明顯，而「清零」目標令經濟回復增速難以立竿見影，預期內地9月經濟增長仍會放緩。


美國消費數據左右加息幅度


　　曾永堅提到，中美雙方近期就中概股審計問題達成初步協議，惟市場仍在觀察美方下一步會如何處理中概股的審計報告，投資者不宜過分樂觀。他續指，即使中美就著協議逐步推進，未來兩國在科技領域上仍有角力，未有解決根本性問題，中美關係未有明顯改善下，對港股仍帶來一定程度的影響。


　　至於市場較關注的加息問題，曾永堅指早前預期聯儲局9月加息0.5厘，但未來公布的消費數據若理想，可能加強聯儲局進取加息的決心，屆時會令金融市場較振盪，港股難以獨善其身。


　　曾永堅認為，內房危機、疫情反覆、中美關係及加息問題這「四座大山」非一時三刻可消除，並會主導港股9月走勢。他表示，自去年2月衝高至31183後，走勢急轉直下，7月更現大陰燭，單月急跌2866點。目前恒指尚未擺脫此條下降軌，技術走勢未見好轉，而外圍不明朗因素未除，他預期恒指9月較大機會失守5月10日低位19178，會否進一步下跌則視乎美股有沒有出現崩盤式下跌。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組戚朗軒、余穎恒

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