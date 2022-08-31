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【月結－整裝待發】染藍新貴揀邊隻 ATMXJ專家睇好呢兩隻

31/08/2022

　　8月乃港股業績高峰期，多隻重磅科技股先後放榜，專家如何評價ATMXJ業績？哪一隻較值得買入？內地供電逐步回穩，電力股回調反而值得吸納？藍籌新貴即將加入恒指，當中冷門之選翰森製藥(03692)為甚麼能突圍而出？現時又值得部署？內地第三季消費數據有望向上，是時候買入體品股？

 

(資料圖片)


曾永堅：ATMXJ較看好京東美團


　　多隻重磅科技股公布業績，較受關注的ATMXJ表現大多優於市場預期。椽盛資本投資總監曾永堅提到，科技股上半年最壞時間已過，未來可留意科網企業在控制成本及開發新業務方面的狀況，若能適應科網監管生態，並能開發新盈利增長動力，相信會較受投資者青睞。


　　在ATMXJ當中，他較看好京東及美團，前者第二季有較顯著的淨利潤增長，在平台經濟的表現亦不俗，後者在外賣平台的優勢仍大，加上本身擁有較強的客戶基礎，相信能在消費及旅遊業務有更好的發展。

 

美團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)


　　另外，他表示阿里巴巴首季經調整利潤表現令市場滿意，反映集團在經營效率及控制成本上不斷改善，而消費力較強的用戶對阿里巴巴的忠誠度持續上升，有望對集團收益帶來幫助。不過，他指阿里巴巴在「餓了麼」這些團購及食品業務面對較大競爭，目前尚未有較強客戶群，加上公司據報成為美國首批審批監管的中概企業，面臨此重大不明朗因素，短期又無較大催化劑，相信阿里巴巴會在85至100元上落。


　　他又提到，騰訊遊戲版號未來能否獲批仍有疑問，中央又傾向扶持非大型遊戲開發商，對騰訊的遊戲審批有較大阻礙，疊加遭南非大股東Naspers逐步減持，9月股價相信會維持弱勢。


　　至於小米的前景，他指出公司有意在新能源車市場發展，惟此市場未來的競爭會有增無減，在新能源車業務的資源投放、回報等尚待觀察，現時加入戰團未必是合適時機，加上中印關係持續緊張，勢拖累以印度為主要市場的小米的表現，估計9月股價會反覆向下。


電力股回調後值得吸納


　　內地8月持續高溫，多個省份需限電停產，尤以四川較嚴重。炎熱天氣帶動電力嚴重超負荷，工業企業需錯峰生產「讓電於民」，電力股在8月中旬升勢顯著。然而，隨著氣溫下降，省內多地降雨，四川省用電緊張的局面得到緩解，電力股升勢逐步放緩。


　　曾永堅表示，持續高溫導致降雨大幅減少，川泊乾涸下引致水力發電不足，雖然氣溫逐漸下降，加上在中央政策疏導下，電力供應回穩，令電力股出現回調。不過，他認為第四季為出口旺季，是接收海外訂單的高峰期，而中央不斷推出的穩經濟措施，包括汽車業及消費行業，用電需求會有增無減，投資者可待電力股回調後吸納。當中，他首選預測市盈率只有8倍、盈利前景較好的潤電(00836)，可待回至15.2元買入。


李偉傑：百度回落百天線吼入更好


　　藍籌新貴將於下周一（5日）加入恒指，當中包括百度、中國神華(01088)、周大福(01929)和翰森製藥(03692)。百度多次叫胡終成功染藍，華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，受中美就中概股問題帶動，百度股價抽升突破百天線，故未持貨者宜先待消息消化過後，股價回落至百天線水平才再行入手。至於近期百度多次強調旗下無人駕駛業務「蘿蔔快跑」，李偉傑指發展仍屬早期階段，暫未能為百度帶來主要收入，故短期內對於業績幫助作用不大。但他指，百度無人駕駛技術主仰賴其GPS定位科技，與其他同時研究無人駕駛的科技公司未必構成競爭，甚至可以合作發展，故前景仍然可期。

 

翰森製藥股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

煤股電股炒完  神華入冬再炒


　　醫藥股翰森製藥亦屬新貴中冷門之選，但李偉傑解釋，雖然突然，但翰森染藍亦並非不合理，除了市值夠大，其相較於未有盈利的「B仔股」而言，已錄得穩定的盈利收入，加入恒指後便進一步擴大醫藥股於恒指佔比，有望於未來攤薄科技股對恒指的影響性。早前公布業績後出現較大調整，但中長線於15元水平有支持力度，未持貨可於相關水平考慮。


　　中國神華事隔兩年再度染藍，早前內地多地出現夏季限電令，刺激煤炭股及電力股落鑊熱炒，李偉傑指限電令帶動神華再度破頂，而近期內地以人造雨降低氣溫後，限電令逐步取消，煤炭股及電力股隨後將面對較大調整壓力，預期股價將會回落，並待冬季有可能出現用電緊張再會再有一輪炒作。

中免將慢升  體品股值得回首


　　中國中免(01880)完成港股今年以來最大規模IPO，集資約20.7億美元，上市首掛大幅低於招股價逾兩成，但隨後股價穩步上揚，李偉傑指現時新股較難像一年多前的新股上市後即炒上，中免整體業務前景不錯，只是受疫情拖累營業額減少兩成。現時股價向上主要因為內地個別地方解封，在疫情易響下，未來中免表現較被動，但預期內地不會再出現大規模封控措施，故中免股價有望呈「慢升」狀態。


　　內地居民消費力正逐步恢復，李偉傑指內地第三季零售數據有望向上，儘管受疫情所累，但與餐飲企業依賴堂食生存不同，零售企業即使門市關閉亦可轉戰網購，故個別零售股如體品股中期業績表現都不錯，另外如京東(09618)及美團(03690)等零售相關股亦有不錯表現。體品股安踏(02020)中期業績成功維持高毛利，李寧(02331)更成功維持五成毛利率。部署方面，李寧宜於68元區間底部支持水平作首注部署，安踏則於50天線約91元水平附近買入更為理想。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組戚朗軒、余穎恒

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