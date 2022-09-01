《午市前瞻》恒指進入待破局面 專家指未能估計騰訊套現資金用途

恒生指數半日收報19650，跌303點或1.52%，主板成交577.73億元。恒生中國企業指數報6773，跌91點或1.34%。恒生科技指數報4224，跌48點或1.15%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及比亞迪股份(01211);騰訊控股收報328.2元，升1元或0.31%，成交41.8億元;美團收報181.3元，跌8.5元或4.48%，成交25億元;比亞迪股份收報230.4元，跌11.8元或4.87%，成交18.93億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及比亞迪股份。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW(09988);阿里巴巴-SW收報93.2元，跌1.1元或1.17%，成交14.91億元。

(騰訊網頁截圖)

葉尚志：騰訊現無龐大資金壓力



今日再有報道指，騰訊(00700)正計劃今年剝離1000億人民幣的股票投資，佔騰訊逾6000億元人民幣股份投資組合逾16%，儘管美團(03690)在減持名單之列，但據指並非首要減持對象。報道又指，有投資者要求騰訊剝離表現欠佳的資產，套現資金所得可用作派發特別股息及回購股份等，甚至用於「共同富裕」領域。



第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，暫時仍是傳言，仍有待確實，但騰訊重整旗下業務投資組合早已有跡可尋，如早前借派息減持京東(09618)，故繼續重整亦是大勢所趨。至於有傳減持套現後所得資金有機會用作派息，他指出目前騰訊發展未見有好大資金壓力，故套現後資金用途未能估計，亦不能揣測是否用於「共同富裕」領域之上。



減持風吹翻騰訊系股份，美團(03690)急跌逾4%；葉尚志指日前傳出騰訊減持亦曾拖累美團股價急挫，但今次再傳時反應較上次為細，反映市場對於相關憂慮減輕。而且美團中期業績表現不錯，現時有借勢震盪意味，看好股價之後有能力反覆上試200元水平。

比亞迪長線投資分段吸納



股神巴菲特終於正式著手減持比亞迪(01211)，引發股價急挫；至於目前是否趁低入手時機，葉尚志指要看是何種操作，若以短炒角度而言絕不值得現價入手博反彈，但以中長線配置角度看，他認為股價低於240元都是相對吸引水平，以比亞迪屬於增長型股份計，即使市盈率(PE)高企，但其市盈增長比率(PEG)良好，投資價值逐步浮現，以其強勢業績而言，股價向下亦宜分段趁低吸納。



沽空比率連續兩周逾20%



恒指橫行多時，葉尚志指未來將是關鍵時刻，進入等待「爆邊」局面。他指出，近兩星期大市沽空比率持續上升至逾20%，反映好淡雙方即將進行背水一戰，未來20300為好淡分水嶺，恒指若未能重新守穩20300以上，則仍會是淡方主導。

騰訊股價自8月下旬升破20天線後穩步上升。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動