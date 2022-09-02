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【虛幣世界】加密貨幣走勢穩定，比特幣企穩20000美元關

02/09/2022

　　主流加密貨幣先跌後回升，比特幣企穩20000美元，以太幣維持1500美元水平。美國公布8月首次申請失業救濟人數為23.2萬，低於市場預期的24.8萬。不過有分析指，雖然數據好過預期，但對加密貨幣的影響有限，鑑於聯邦公開市場委員會 (FOMC) 決心減緩通脹，強勁的就業數據可能會導致消費者需求增加，這種增加的結果會可能令美元相關的一籃子商品價格推高。


　　山寨幣好壞參半。 Polygon(MATIC)上漲 4.5%，而maker(MKR)和solana(SOL)分別下跌2.8%和2.7%。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20075.66元(美元．下同)，跌0.28%(24小時比較．下同)；以太幣現報1582.26元，跌0.25%；艾達幣報0.4562元，跌0.28%；瑞波幣報0.3315元，跌0.51%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
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