股神再沽比亞迪 蔚小理8月交付量失色 新能源車股光環不再？

造車新勢力「蔚小理」8月交付量數據出爐，結果未盡人意，其中理想汽車(02015)交付量更按月大跌五成，反而前數月表現較失色的蔚來(09866)月交付量守於1萬輛之上，反超理想及小鵬(09868)。事實上，「蔚小理」正處新舊產品切換期，可能令銷量波動，而問界、埃安、哪吒、零跑等新品牌也大有後來居上之勢，料往後銷量排名會繼續大執位。另邊廂，近日受「股神」巴菲特減持困擾的比亞迪(01211)，今日(2日)最多再挫逾3%低見224.6元，跌至逾3個月低位，連跌5個交易日，繼續拖累其他新能源車股表現，而根據聯交所股權披露顯示，巴菲特旗下巴郡繼較早時沽出133萬股比亞迪H股，又於昨日(1日)再申報於場內出售171.6萬股H股，每股平均價262.7243元，套現約4.5億元。兩度減持後，持股量降至18.87%，看來比亞迪要繼續捱沽。

（iStock圖片）

理想8月交付按月減56% 蔚來按年增81%按月增6%

理想汽車8月交付新車4571輛，遠不及去年同期的9433輛與7月的10422輛車，交付量按年減52%，按月減56.1%，今年前8個月累積交付75396輛。理想預估第三季約交付2.8萬輛車，低於第二季的28687輛，指因為7月和8月是淡季，同時也受到新冠疫情封鎖措施影響。



三家車商中以蔚來汽車表現最好，8月交付10677輛車，按年增81.6%，按月增6.2%，今年前8個月共交付71556輛車，按年增28.3%。小鵬汽車則於8月交付9578輛智能車，按年增33%，但不及上月的11524輛，按月減16.9%；首8個月累計交付逾9萬輛，按年增96%。小鵬預估第三季交付約3萬輛車，低於第二季的34422輛。

蔚小理處新舊產品更換期 8月乃傳統車市淡季

其實，「蔚小理」正處在新舊產品的更換期，可能帶來銷量波動。理想L9在8月開啟交付，理想L8將在11月初發布並開啟交付。小鵬旗艦車型G9將在10月開啟交付，公司宣稱開放預訂24小時內訂單達22819台，遠超現有車型G3、P7和P5同期水平。蔚來ES7在8月開啟交付，蔚來ET5將在9月底開啟交付，蔚來表示今年的產品切換季基本結束，接下來會進入一個平穩發展期。此外，理想新產品可能會搶了老車型訂單，總裁沈亞楠就指，理想ONE訂單數量放緩，消費者的注意力更多被新推出的理想L9所吸引。而理想L9在不久前還爆出試駕車懸架系統零部件缺陷。

另一交付量疲軟原因可能是8月仍是傳統車市淡季。據乘聯會數據，8月1日至28日全國乘用車市場零售148萬輛，同比增長19%，環比下降4%。今年8月第四周總體狹義乘用車市場零售日均6.5萬輛，同比2021年8月第四周下降2%，相對今年7月第四周均值降19%。

哪吒零跑銷量趕超蔚小理 傳統車企旗下新勢力追趕見效



不過，新勢力二線品牌哪吒汽車卻憑藉1.6萬輛交付量再次成為月度銷量冠軍，零跑汽車以1.2萬輛位居第二，蔚來雖超越小鵬和理想汽車，卻只拿下第三名。哪吒汽車8月合共交付16017輛車，按年增142%，按月增14.1%，突破了「蔚小理」約15000輛的銷量天花板，今年首8個月合共交付93185輛，按年增176%。零跑汽車8月交付12000輛，與上月持平，按年增180%，今年首8個月累計交付76600萬輛。

此外，傳統車企旗下造車新勢力追趕初見成效。賽力斯(原小康股份)和華為合作打造的問界M5銷量首度破萬，8月交付量達1萬輛，按年增12倍，按月增29%。問界去年底發布第一款車型M5，今年7月第二款車型M7火速推出並開始交付。問界宣稱，M7三天訂單超過6萬輛。吉利(00175)旗下極氪8月極氪001車型再創單月交付新高，交付7166輛，按月增42.7%；從去年底首次交付至今，累計交付37205輛車。另廣汽(02338)旗下新能源車企廣汽埃安8月銷量27021輛，再創新高，按年增133%，今年首8個月累計銷量達152305輛，按年增長134%。





(《開市Good Morning》節目截圖)



交銀國際：比亞迪遭拋售累及同業 大和：仍看好需求強勁



另方面，比亞迪近日遭股神減持股價跌跌不休，交銀國際發表報告指，考慮到現時港股流動性較差，如果巴郡計劃繼續套現，也只能逐步沽貨獲利，預計對比亞迪構成拋售壓力，另鑑於比亞迪在新能源車市場的龍頭地位，預計整個行業的股價將承壓。不過，比亞迪基本面依然穩固，估計其中國新能源車市場份額繼續擴大，此前比亞迪披露手上有約70萬輛定單，預計可支持未來幾個月銷量增長，維持比亞迪「買入」評級和382元目標價。



大和則預計，巴郡出售630萬股比亞迪後，比亞迪股價短期或受壓，不過仍看好新能源車型需求強勁，將比亞迪2022至24年新能源車銷量預測上調3至11%到168萬至273萬輛。預計受惠規模擴大及平均售價上漲，比亞迪盈利能力進一步提升，重申「買入」評級，將目標價由350元上調至380元。另麥格理亦維持比亞迪357元目標價及「跑贏大市」評級，野村維持356元目標價及「買入」評級。

溫鋼城：理想跌至100元或見反彈 比亞迪短期沽壓大車股宜觀望



今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指理想汽車新車型L9發生起火斷軸等事故，會令用家卻步，而理想汽車為理想ONE提供折扣反而會影響銷售，予人只為清走舊貨的感覺，而一個月只賣出4000多部確令投資者失望。理想股價已跌了不少，如跌至100元或見技術反彈，另L9正交付，不排除銷量會反彈，到時股價重上120至130元也不出奇，有貨可以98元止蝕。

溫鋼城又指，近期新能源車股走勢差除了因碳酸鋰價格高企外，美國推出汽車保護法補貼車廠也可能加大競爭，故即使中央一再表明支持新能源車發展也未必對股價有很大幫助。未持有車股宜先觀望，而股神持有比亞迪兩成貨的確不少，涉及500幾億元，北水最近每日就只流入1至4億，實不易與股神對抗。況且，巴邵當年只以8元多買入，看他以往沽貨手法，又多會清倉，比亞迪短期回調壓力大，縱有反彈250元阻力大，8月31日低位229元一旦有失，較大支持會下移至200元。

理想汽車今日收市跌1.98%收報108.9元，小鵬汽車跌5.18%報66.8元，蔚來跌3.26%報145.5元，比亞迪跌1.81%報228.4元，吉利汽車亦跌1.94%報15.14元，廣汽則無升跌報6.78元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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