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【虛幣世界】美股放假一天，料加密貨幣走勢平穩

05/09/2022

　　美股因勞動節關係今日將放假一天，過去週末加密貨幣走勢平穩，未見有太大波動，比特幣於20000美元關口樓下徘徊，以太幣則在1500美元左右上落。另外，有消息指尼日利亞當局和交易平台幣安正在談判建立一個數字經濟區，該經濟區將幫助企業家在西非國家快速跟踪區塊鏈技術。

 


　　根據尼日利亞出口加工區管理局的聲明，該合作旨在建立一個數字中心，類似於迪拜的虛擬自由區。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19889.52元(美元．下同)，跌0.55%(24小時比較．下同)；以太幣現報1572.29元，跌0.44%；艾達幣報0.4993元，跌0.83%；瑞波幣報0.3316元，跌0.06%。
　
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