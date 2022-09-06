《午市前瞻》專家難言萬九點有支持 外匯降準刺激內房惟難撐大市

恒生指數半日收報19144，跌80點或0.42%，主板成交449.21億元。恒生中國企業指數報6531，跌45點或0.69%。恒生科技指數報4032，跌31點或0.78%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及比亞迪股份(01211);騰訊控股收報312.4元，跌6.6元或2.07%，成交26.18億元;阿里巴巴-SW收報87.8元，跌0.7元或0.79%，成交9.84億元;比亞迪股份收報217.4元，升2.4元或1.12%，成交9.55億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及比亞迪股份。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報173元，跌0.6元或0.35%，成交8.68億元。

(資料圖片)

葉尚志：內房借勢反彈惟難脫尋底格局



上日美股因勞動節假期休市，同時人民銀行宣布下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，由現時的8%下調至6%。這是今年以來人行第二次下調外匯存款準備金率，兩次合計下調3個百分點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，今次為外匯降準而非平常的銀行降準，舉措對於紓緩外匯壓力較有幫助，對於內銀刺激作用則不大，建行(00939)、工行(01398)等升跌幅都不足1%。



葉尚志指出，外匯降準對穩定人民幣匯率幫助更大，所以今日內房股借勢炒高，碧桂園(02007)曾升超過一成，中海外(00688)亦曾升逾4%。但他指，內房股整體維持尋底格局，早前跌勢猛烈今日借消息反彈，股價朝不保夕，就算全線內房炒起也難以帶動大市。故此，大市仍維持尋底格局，目前難言19000點有支持力。



人民幣兌美元維持7算內仍然可控



對於人行會否乘勢推出更多寬鬆貨幣政策，葉尚志預期人行繼續維持適度寬鬆政策，至於會否減息則須觀望外圍因素，包括美元強勢會否持續，以及美國聯儲局是否持續大幅加息，而且人行傾向不會一次過出台多項政策。



葉尚志指因為美匯指數仍然高企，多種貨幣難以擺脫貶值壓力，人民幣自然亦有壓力。但他指出，目前對於人民幣兌美元維持7算之內仍然樂觀，風險屬可控範圍，但亦應維持觀望態度，一旦突破7算便要小心形勢變化。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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