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《午市前瞻》恒指料下試18235 專家講吉利不升反跌兩大因素

07/09/2022

　　恒生指數半日收報18880，跌322點或1.68%，主板成交478.16億元。恒生中國企業指數報6461，跌94點或1.44%。恒生科技指數報3973，跌93點或2.3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、比亞迪股份(01211)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報307.8元，跌6.4元或2.04%，成交22.54億元;比亞迪股份收報224元，升3.2元或1.45%，成交14.54億元;阿里巴巴-SW收報86.2元，跌1.85元或2.1%，成交13億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、比亞迪股份及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報168.6元，跌4.8元或2.77%，成交10.67億元。

 

(吉利汽車網頁截圖)

 

張智威：現時不宜買入吉利


　　港股今日開市失守19000關，低開286點報18915，走勢繼續疲弱。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，內地早前經歷限電停產，令市場擔心會影響經濟表現，而油價持續高企，「北溪一號」斷供天然氣更導致歐洲缺乏足夠能源過冬，很大機會加劇經濟危機，港股亦會受拖累，短期料下試3月15日低位18235。


　　吉利(00175)8月總銷量為12.26萬部，較去年同期增長約39%，其中，純電動車銷量2.8萬部，按年升4.29倍。股價低開3.03%，早段跌幅無明顯擴大，在14.1至14.6元窄幅上落。


　　張智威表示，「股神」巴菲特減持汽車業龍頭比亞迪(01211)，市場憂慮汽車業缺乏增長動力，對車股有所保留。他續指，四川的停電問題可能影響吉利未來一至兩個月的汽車銷量，即使8月的汽車銷量符合預期，股價卻不升反跌。他強調，目前大市尚未見底，車股亦面對很多利淡因素，不建議投資者現時買入吉利。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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