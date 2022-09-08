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【虛幣世界】加密貨幣止跌回升，惟市場情緒並不樂觀

08/09/2022

　　比特幣及以太幣止跌回升，惟交易量仍低於正常水平，反映投資缺乏信心，市場關注聯儲局即將公布的「褐皮書」，克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特表示，現在下結論說通脹已經見頂還為時過早，對於通脹回落至2%亦不太可能。其他山寨幣上漲，Polkadot (DOT)、Avalanche (AVAX) 和 Uniswap (UNI) 分別上漲 3.5%、2% 和 2.7%。


　　據外地媒體報道，指控馬斯克2580億美元的狗狗幣傳銷計劃敲詐勒索訴訟案範圍已經擴大，新增了7名投資者原告和6名被告人員，包括馬斯克旗下隧道挖掘公司Boring Co。


　　消息指，馬斯克以及其公司特斯拉(TSLA.O)、SpaceX、Boring Co.等故意在兩年內將狗狗幣價格推高36000%，然後讓其暴跌。並指馬斯克在犧牲其他狗狗幣投資者利益的情況下「獲利數百億美元」，而他們一直都知道這種貨幣缺乏內在價值，其價值「完全取決於營銷」。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19254.95元(美元．下同)，跌0.19%(24小時比較．下同)；以太幣現報1616.70元，跌0.82%；艾達幣報0.4761元，跌0.54%；瑞波幣報0.3337元，跌0.95%。
　
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