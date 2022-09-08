《午市前瞻》專家指減持潮將持續拖累港股 蘋果概念股難看好

恒生指數半日收報18969，跌74點或0.39%，主板成交399.95億元。恒生中國企業指數報6487，跌25點或0.39%。恒生科技指數報4015，升1點或0.05%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及中國海洋石油(00883);騰訊控股收報304.2元，跌7.4元或2.37%，成交33.27億元;阿里巴巴-SW收報88.5元，升1.1元或1.26%，成交11.73億元;中國海洋石油收報9.6元，跌0.33元或3.32%，成交8.06億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及中國海洋石油。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報173.8元，升1.7元或0.99%，成交6.7億元。

(蘋果網頁截圖)

張智威：恒指本月仍能頑守18235

恒指昨日勉強守住19000後來弱勢未改，資金維持審慎觀望。歐洲央行(ECB)將於今日稍後公布議息結果。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，預期ECB將會跟隨美國聯儲局加息幅度，一樣加息0.75厘，因通脹仍居高不下，而且伴隨正在醞釀的歐洲冬季能源危機，環球股市向淡。



因此，恒指探底壓力深重，加上港股減持風正盛，重磅股騰訊(00700)、比亞迪(01211)都身受大股東減持，令弱勢港股難以翻身，故即使今個月守住3月低位18235，但都不排除今年時間內失守。



蘋果跌落神壇，舜宇紅底難保



蘋果周三(7日)舉行秋季產品發布會，推出iPhone 14等新產品。美國地區價格未有調升，但海外地區域則因匯率問題有不同程度漲價。張智威指加價必然會影響銷量，而且蘋果聲勢已大不如前，以前排隊買新機景象已不復返，故市場關注度亦不如以前。

一眾本港上市蘋果概念股個別發展，舜宇(02382)先升後跌，高偉電子(01415)曾升近6%後收窄。張智威中長線不看好舜宇，因其業務增長減慢，毛利低，派息又少，預期紅底勢將不保。他亦提到高偉今日是借勢炒起，走勢而言早前炒上18元後難再挑戰，而近期股價亦已受制於廿天線，預期之後走勢轉弱。他亦提到，蘋果概念股之後亦較難看得太好。

蘋果發布新iPhone 14，舜宇早段一度高見104元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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