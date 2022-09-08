  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【沽貨疑雲】騰訊再有2%股份存入中央結算所 沽貨陰霾短期難消

08/09/2022

　　根據港交所截至9月7日的數據顯示，有2%或逾1.92億股騰訊(00700)股份轉入中央結算系統(CCASS)，當中1.98%或逾1.9億股存入高盛證券戶口，令其持股比重增至6.43%，是第三大持股的劵商。


　　第一位及第二位分別是匯豐銀行及摩根大摩，兩者在CCASS持有的騰訊股份比重分別為24.55%及10.29%。


　　騰訊股價自7月中失守330元後，走勢反覆下跌，8月2日低見288元後雖然展開反彈浪，惟多次升破330元皆未能重新守穩該位，踏入9月份以來，股價持續下跌，今早最低跌至304.4元，跌幅逾2.3%。

 

(騰訊網頁截圖)


受股神沽比亞迪陰霾困擾


　　早前有大額比亞迪(01211)股份存入CCASS，而數量正好與「股神」巴菲特所持股數完全相同，令市場猜測「股神」準備沽售比亞迪，令股價下跌，結果亦證實比亞迪遭到「股神」拋售。故即使今次雖然只有2%騰訊股份存入CCASS，而所轉存入的高盛亦僅持有6.43%騰訊股份，但比亞迪遭沽售的情景，不得不令投資者有所顧慮。


　　其次，今次騰訊股份又是存入外資劵商，而近期中美雖就審計底稿達成解決辦法，但對騰訊這類大型科技股而言，股份轉移如終會刺激市場的神經，而且目前全球仍處於加息周期，不利科技股估值，故預料短期沽壓仍難消除。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

304.000

異動股

01797

新東方在綫

33.400

異動股

00883

中國海洋石油

9.610

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 304.200
  • 01797 新東方在綫
  • 33.100
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.610
  • 01072 東方電氣
  • 13.320
  • 02380 中國電力
  • 4.520
股份推介
  • 03390 滿貫集團
  • 1.530
  • 目標︰$1.85
  • 09699 順豐同城
  • 6.460
  • 目標︰--
  • 01686 新意網集團
  • 4.960
  • 目標︰$7.60
  • 00669 創科實業
  • 92.250
  • 目標︰$104.50
  • 01508 中國再保險
  • 0.580
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 304.200
  • 01211 比亞迪股份
  • 219.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.300
  • 00001 長和
  • 47.350
  • 00388 香港交易所
  • 304.200
報章貼士
  • 01530 三生製藥
  • 5.360
  • 目標︰$5.59
  • 02057 中通快遞－ＳＷ
  • 205.400
  • 目標︰$217.00
  • 00981 中芯國際
  • 15.800
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

08/09/2022 11:16  【沽貨疑雲】騰訊再有2%股份存入中央結算所，沽貨陰霾短期難消

08/09/2022 11:25  【外圍經濟】加拿大央行加息0.75厘，表示未來繼續加息

08/09/2022 09:05  【大國博弈】美國禁售中國AI芯片，影響多間中國研究機構及大學

08/09/2022 08:29  【外儲下降】中國8月外匯儲備減至3.05萬億美元，近四年最低

08/09/2022 08:22  【俄烏開戰】美國國務院：相信俄羅斯正從北韓購買數百萬枚火箭彈

08/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒３３億元，買騰訊沽快手

08/09/2022 08:30  【大行炒Ｄ乜】麥格理首予快手跑贏大市、降蔚來目標至２００元

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【沽貨疑雲】騰訊再有2%股份存入中央結算所 沽貨陰霾短期難消
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】麥格理首予快手跑贏大市　降蔚來目標至200元
人氣文章

新聞>市場動向

香港華為雲推數字人創新體驗 充分融合AI與數字技術
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

安達臣道地盤塌天秤 3死6傷 疑基座問題肇禍
人氣文章

健康解「迷」

港大研究發現！服用精神科藥物，患乳腺癌風險增逾3成！醫護處方宜前先為患者評估
人氣文章

市場最熱點

【美股篇】黃偉康：現反彈訊號！OXY守或留？Apple、Google鬥機又鬥錶！
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

你今日Kiss咗未？接吻可產生愛情荷爾蒙，令感情升溫！5個大減分的接吻方式分享，要避免！
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

男女間做了哪些事才視作拍拖？三個原本沒有承諾的人，怎麼就成了三角戀？
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Burberry將和Riccardo Tisci分手？取而代之的是令Bottega Veneta一夜成名的Daniel Lee？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
4個症狀辨識偏頭痛！醫學界定義為病症！醫生：痛楚伴手腳乏力、失語可能係中風先兆！
人氣文章
尿液顏色並非愈淺愈好？透明清澈或是腎衰竭！濃茶色代表甚麼？如何分辨蛋白尿？台灣醫生教你從尿液睇身體狀況！
人氣文章
哈佛醫學院列7大超加工食物！食得多隨時有心血管病！餅乾、蛋糕都有份？食物加工都有分程度級數？教你自己分！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/09/2022 11:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/09/2022 11:59
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/09/2022 11:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/09/2022 11:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/09/2022
【沽貨疑雲】騰訊再有2%股份存入中央結算所 沽貨陰霾短期難消
人氣文章大行報告08/09/2022
【大行炒D乜】麥格理首予快手跑贏大市　降蔚來目標至200元
人氣文章市場動向08/09/2022
香港華為雲推數字人創新體驗 充分融合AI與數字技術
人氣文章財經熱話08/09/2022
【虛幣世界】加密貨幣止跌回升，惟市場情緒並不樂觀
人氣文章中國故事07/09/2022
《神州經脈》貿易數據創四月低　人幣險穿7算　滬綜指徘徊三千二
人氣文章財經熱話07/09/2022
小米密密回購兼電動車再傳新進展　低吸此其時？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金