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【虛幣世界】鮑威爾繼續派鷹，加密貨幣穩升

09/09/2022

　　美聯儲主席杰羅姆鮑威爾發表鷹派言論，重申了美聯儲遏制通脹的承諾，這增加了對 9 月加息 75 個基點的預期；加上就業數據較市場預期好，增加收緊貨幣政策的可能性。加密貨幣普遍造好，DOT、solana(SOL)和AAVE分別上漲 2.6%、2.7% 和 0.8%。


　　另外，鮑威爾表示，評估央行數字貨幣（CBDC）過程需要一些時間，需要得到行政部門和國會對央行數字貨幣的明確支持，他強調無擔保加密貨幣在支付方面沒有提供太多公共利益，這是一種投機性資產，而穩定幣可以在美國的金融系統中發揮作用。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19360.84元(美元．下同)，升0.21%(24小時比較．下同)；以太幣現報1639.60元，升0.26%；艾達幣報0.4831元，升0.01%；瑞波幣報0.3410元，升0.41%。
　
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