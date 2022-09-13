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【虛幣世界】以太坊進行合併，惟以太幣下挫

13/09/2022

　　本周為以太坊合併周，即區塊鏈協議從工作量證明轉向權益證明共識機制，不過以太幣則明顯回吐。隔晚美股回升，市場預計通脹或即將見頂，意味強勢加息情況有機會扭轉，比特幣回升至22000美元水平；其他山寨幣方面，Polkadot的DOT上漲0.3%，Avalanche(AVAX)和Solana(SOL)分別上漲4%和6%。


　　另外，據知情人士透露，富達投資或允許個人投資者在該平台上交易比特幣。該機構從2018年起為對沖基金和其他機構投資者推出了比特幣交易業務，並在今年早些時候允許企業客戶將這一數字資產加入其為他們管理的401(k)退休計劃。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報22169.90元(美元．下同)，跌1.01%(24小時比較．下同)；以太幣現報1684.12元，跌1.88%；艾達幣報0.4959元，跌0.01%；瑞波幣報0.3565元，跌0.01%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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